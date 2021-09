Colombia suma 63 fallecimientos y 1.806 nuevos contagios de la covid-19

199.049 personas fueron vacunadas hoy, de las cuales 93.731 recibieron segundas dosis y 2.656 de la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen. Foto de archivo. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Bogotá, 11 sep (EFE).- Las autoridades de salud colombianas reportaron este sábado otros 63 fallecimientos a causa del coronavirus y 1.806 nuevos contagios que elevan a 125.592 las víctimas mortales y a 4.928.578 el número de personas que han contraído la enfermedad.

La información añadió que el número de casos activos bajó a 21.853, en tanto que el de los recuperados subió a 4.765.975.

Sobre los decesos, de los cuales 53 fueron de días anteriores, los números más altos estuvieron en Antioquia (11), Norte de Santander (9), Cauca y Atlántico (5) y Valle del Cauca (4).

En cuanto a los contagios, Bogotá informó 623, seguida de Antioquia (349), Atlántico (257), Valle del Cauca (177), Nariño (37); Norte de Santander y Santander (35).

Bogotá sigue como el principal foco de la pandemia y contabiliza 1.445.705 casos, seguida de Antioquia (739.772), Valle del Cauca (403.890), Atlántico (316.010), Cundinamarca (262.813) y Santander (224.584).

De otro lado, 199.049 personas fueron vacunadas hoy, de las cuales 93.731 recibieron segundas dosis y 2.656 de la fórmula monodosis de la farmacéutica Janssen.

Con ello ya han sido aplicadas 37.034.145 dosis y ya son 15.572.631 los ciudadanos que han recibido su esquema completo de vacunación contra la covid-19.

Hoy se procesaron 41.679 muestras de diagnóstico, 24.064 de ellas de tipo PCR y 17.615 de antígenos, para un total de 24,69 millones de pruebas practicadas

ADVIERTEN POSIBLE CUARTO PICO

Por otro lado, el Ministerio de Salud dijo hoy que Colombia evidencia una disminución en el número de contagios por covid-19; pero aún así, tiene todas las condiciones dadas para presentar un nuevo aumento de casos y un eventual cuarto pico.

La preocupación más grande es por la circulación de la variante delta, altamente contagiosa, que sigue creciendo en el país por lo que las autoridades de salud dijeron que aparte de la vacunación se debe seguir con la búsqueda de infectados a través de la estrategia denominada PRASS - Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible-.

"Las vacunas tienen un efecto espectacular. Tienen una proporción de 70 u 80 por ciento de minimizar el riesgo, pero si no se atienden las medidas de bioseguridad existe la posibilidad de que una parte de la población cercana al 20 % pueda tener la enfermedad", expresó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

Reiteró la importancia de que todos los sectores mantengan los protocolos de seguridad e invitó a recordar que la "reactivación no significa eliminar medidas".

Explicó que el riesgo por la variante delta no significa que no puedan hacerse reuniones, eventos o que dejará de dinamizarse la economía, pero sí que el país debe hacerlo de forma responsable y segura.