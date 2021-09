Científicos critican a Salvini por decir que variantes son reacción a vacuna

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 11 sep (EFE).- Científicos y virólogos italianos han criticado al líder de la Liga, Matteo Salvini, por asegurar que las variantes del coronavirus surgen como reacción a las vacunas, unas declaraciones que han levantado polémica y que el político ultraderechista se ha visto obligado a matizar.

"El problema no son los no vacunados, sino el virus que cambia. Las variantes surgen como reacción a las vacunas. En Israel todos están vacunados y el virus está circulando entre miles de personas", dijo Salvini este viernes en un programa de televisión, tras lo cual se desencadenaron numerosas reacciones divulgadas por los medios italianos.

El virólogo Roberto Burioni, profesor de la Universidad San Raffaelle de Milán, se preguntó en twitter: "¿Entienden por qué estoy desanimado?" junto a las declaraciones de Salvini, antes de añadir: "Las variantes son provocadas por la vacuna" está al nivel de "los accidentes son provocados por los frenos, siempre siento que frena antes de un accidente".

"El senador Salvini debe hablar de lo que sabe y no de lo que oye por ahí, olvídese de las vacunas que salvan vidas y hoy son la única herramienta que evita el hospital y el cementerio", dijo por su parte Massimo Galli, jefe de enfermedades infecciosas del hospital Sacco de Milán.

Para Matteo Bassetti, virólogo del Hospital San Martino de Génova, "la afirmación de que las variantes surgen como reacción a la vacuna es una de las cosas más inexactas que he oído desde que se habla de la pandemia. Las variantes surgen cuando las personas no están vacunadas y el virus se mueve libremente".

La cascada de reacciones, también políticas, obligó al líder de la Liga a matizar sus palabras para intentar cerrar la polémica: "Recordar que la vacuna no nos hace inmortales, que debemos seguir siendo prudentes para derrotar las variantes, es simplemente responsabilidad. Basta de polémicas, unidos contra el virus y stop".

.Según un informe publicado hoy por el Instituto Superior de Salud italiano, la reducción del riesgo de infección por el virus SARS-Cov-2 en las personas completamente vacunadas en comparación con las no vacunadas es muy alta, del 93% para hospitalización y de hasta el 96% para cuidados intensivos y fallecimientos.