Cecilia Gómez habla de su ruptura con Marco Vricella y cómo le ha afectado

11-09-2021 CECILIA GÓMEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Hace unos meses nos sorprendía la ruptura sentimental entre Marco Vricella y Cecilia Gómez, sobre todo después de anunciar que se iban a casar... un amor que fue de película y que duró menos de lo que nadie se podía imaginar, ni si quiera sus protagonistas. Hemos hablado con la bailarina y se ha abierto en canal para confesarnos cómo se encuentra tras haber pasado un tiempo desde este bache en su vida sentimental.



Cecilia Gómez no quiere hablar de Marco Vricella: "No, no pierdo el tiempo en hablar del tema, no se ha dado el caso, espero que tampoco se de porque no es un tema agradable, hay que dejarlo ir, ya pasó y a otra cosa" y es que asegura que no sigue con el 'corazón partío', pero se está recuperando: "No, corazón partío no, pero me da muchísima pereza, basta que diga esto para que hoy mismo me enamore, yo nunca me cierro a conocer a nadie, pero disfruto de los momentos de la vida y ahora estoy soltera, con mi amiga".



Eso sí, asegura que no está cerrada a encontrar de nuevo el amor: "Hombre si llega el hombre... perdona, no sé qué pedir, ni pido, que fluya, que te haga feliz, que te haga reír, que me de buenos días y buenas noches, me conformo con todo". Y es que la bailarina no considera que haya tenido mala suerte en el amor, simplemente no ha sido el momento oportuno: "No, he amado mucho, el que no haya amado bien es su problema, o me han amado y no era el momento".