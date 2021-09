CARMEN VILLALOBOS arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su perfil de Instagramque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 1.567.021 de interacciones entre sus followers.

Empezando esta manera con toda la actitud positiva porque estoy a nada de empezar un nuevo proyecto que me tiene muy feliz! Asi que les dejo estas fotos de la edición de septiembre de la revista @alodigital de donde soy portada 🥰🎉💜⚡️😚💋💃🏻💅🏼🌸 Maravilloso equipo 😍 @sandrapaolareal Fotografía @hernanpuentes Producción y styling: @jorge.malave M&H @normajaneid Management: @mclmanager Locación: @wbogota





Buenos días mi gente linda 💗💗💗Arranco nuevo proyecto y adivinen quien esta conmigo iniciando esta nueva aventura??? Sipiriri mi mami 😍😍😍 la que siempre ha estado para mi en las buenas y en las No tan buenas.. TE AMO MAMIIIIII 😍 Gracias por acompañarme siempre 🙏🏼💫🙌🏼! #colombia #mexico #latina





¿Será que las rubias se divierten más? Jaja no lo sé, pienso que eso depende de cada quien💃🏻Aunque nunca había sido real y totalmente rubia.. ¡Hasta hoy! 🤪 El que no arriesga no gana.. ¡Así que este será mi look para el próximo proyecto! 💃🏻💃🏻💃🏻 ¡Gracias por todo @julianhairstudio tú y tu equipo son MARAVILLOSOS 💥💥💥💥 Después de este color, lo quiero.. ¡rosa! 💗 💗💗 💅🏼💅🏼💅🏼





Esta semana fue espectacular en todos los sentidos 💥 y quiero cerrarla con esta foto bellísima al lado de mi bb @sebastiancaicedo para la última edición de @holausa 😍 De mis favoritas 💫! En la segunda foto encuentran al combo responsable de este resultado✨🎉💪🏼 PR @labullapr Styling @claudiafashions @laurasteudel Fotografo @jesuscorderophoto Makeup @dima_osko Hair @julianhairstudio Feliz Viernes 💫💫💫





Fue definitivamente una noche mágica al mejor estilo de @cinderellamovieofficial 💫 Hermoso trabajo de @camila_cabello 🌟🌟🌟 Stylist @claudiafashions @ferragamo Makeup @dima_osko Hair @julianhairstudio PR @labullapr @amazonprimevideo @gettyimages @gettyentertainment #cinderellamovie

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.