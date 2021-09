Bordalás señala que “el día a día” dirá el nivel de los últimos fichajes

El entrenador del Valencia CF, José Bordalás, en una fotografía de archivo. EFE/Biel Aliño

Valencia, 11 sep (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, no quiso analizar el impacto que pueden tener en la plantilla los últimos fichajes de la entidad en el mercado, el carrilero Dimitri Foulquier, el delantero Hugo Duro y el extremo Hélder Costa, y señaló que será la aportación diaria de los tres la que dé una valoración.

“Acaban de llegar y es pronto para hacer una valoración de los que han llegado pero lo hacen con mucha ilusión y el objetivo de intentar ayudar y ser importantes, El día a día nos dirá el nivel que pueden dar. Tenemos que intentar que se adapten lo antes posible”, señaló en una rueda de prensa.

Bordalás explicó por qué finalmente no se fichó a un mediocentro pese a que era una de las prioridades con las que se arrancó el mercado.

“Hemos tenido alternativas pero los objetivos que teníamos para esa posición no estaban al alcance por diferentes motivos y al final no los hemos incorporado. Todos sabemos de las dificultades del mercado. Ahora somos los que estamos”, asumió.

El técnico también esquivó analizar el trabajo de la secretaría técnica en este mercado.

“No es momento de hacer valoraciones de ese tipo ni soy yo la persona que tiene que valorarlo. Pero todos sabemos las dificultades. Nos habría gustado que llegaran algunos jugadores que no han podido llegar pero los que han llegado lo han hecho con mucha ilusión”, reiteró.