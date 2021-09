Así ha sido la boda entre Lucía Martín Alcalde y Santiago Benjumea

11-09-2021 LUCÍA MARTÍN ALCALDE Y SANTIAGO BENJUMEA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Si este viernes vivíamos una boda espectacular entre Jaime Palazuelo y Micaella Rubini, hoy hemos sido testigos de otra ceremonia de la aristocracia que nos ha llenado el corazón de alegría y felicidad, al igual que a los novios. En este caso, los protagonistas han sido Lucía Martín Alcalde y Santiago Benjumea.



Dicha ceremonia ha tenido lugar en la Iglesia del Espíritu Santo, en la calle Serrano de Madrid. Allí, Santiago Benjumea, hijo del empresario Santiago Benjumea Maestre, y Lucía Martín Alcalde, diseñadora y hermana de Inés Martín Alcalde, diseñadora nupcial, se han dado el 'Sí, quiero' delante de todos los invitados que no han querido perderse este día tan especial.



La condesa consorte de Canillas de los Torneros de Enríquez, madre de la novia nos ha asegurado minutos antes que: "No está nerviosa, está bien, la vemos fenomenal y genial". Además, Santiago Benjumea nos ha confesado que tampoco estaba nervioso: "Nada, nada, cero, yo no estoy acostumbrado a esto" eso sí, nos ha desvelado que podría emocionarse al verla en el altar: "Seguro que sí".



En cuanto al viaje de novios, Santiago no ha querido desvelar nada: "Todo secreto" y asegura estar muy feliz por tener a todos sus seres queridos reunidos en la Iglesia del Espíritu Santo: "Toda la familia aquí reunida, Sevilla y Madrid y todo perfecto".



Inés Martín Alcalde, hermana de la novia, y encargada de realizarle sus dos vestidos para este día, nos ha mostrado su felicidad: "Hemos hecho el vestido, ahora lo veréis, ahora tengo mucha emoción por ella". En cuanto a cómo fue el proceso de diseñar el vestido: "Había muchísimas ideas, pero al final lo hemos sacado".



Tomás Páramo y María García de Jaime también han sido invitados a la boda y nos han asegurado que tenían ganas de asistir a otra boda. De hecho, esta fecha le recuerda mucho a la suya porque hace dos años se dieron el 'Sí, quiero': "Queremos irnos unos días para los dos solos". La influencer también ha elegido a Inés Martín Alcalde para asistir al enlace matrimonial.