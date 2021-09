Así fue la boda entre Jaime Palazuelo y Micaella Rubini

11-09-2021 FERNANDO FITZ-JAMES STUART Y SOFÍA PALAZUELO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Este viernes tuvo lugar una boda de ensueño en la que los protagonistas, como no podía ser de otra manera, fueron Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo. El enlace matrimonial entre Jaime Palazuelo y Micaella Rubini en el Palacio de Galiana de Toledo ha dejado unas imágenes para el recuerdo en las que podemos ver a toda la familia y seres queridos disfrutar de un momento muy especial para los dos tortolitos.



Todos los invitados han llegado al templo en un tren turístico y los Duques se han subido en el último vagón demostrando su amor a ojos de todos los asistentes a la boda. La novia ha lucido un vestido crudo de líneas sencillas, entrando al templo junto con su padrino. Minutos antes lo hacía Jaime con su madre y madrina, Sofía Barroso.



Hablamos con Sofía Palazuelo minutos antes del 'Sí, quiero' y nos aseguraba que su hermano, Jaime Palazuelo, estaba feliz: "Está muy contento, no le he dado ningún consejo porque está tranquilo y muy contento". En cuanto a Micaella, la mujer de Fernando Fitz-James Stuart aseguraba que: "Va a estar guapísima también".



Micaella Rubini llegaba al Palacio de Galiana de Toledo en un coche antiguo, le abría la puerta el padrino y salía mostrando su precioso vestido de novia con el que minutos más tarde se daba el 'sí, quiero' con Jaime Palazuelo.



Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo aseguran que la ceremonia matrimonial entre Jaime Palazuelo y Micaella Rubini ha sido muy bonita: "Preciosa, la misa súper bonita, muy bien". Además, la hermana del novio nos aseguraba que Micaella había sido una auténtica estrella en el altar: "Por supuesto, estaba guapísima y tranquilísima y ha salido todo muy bien".