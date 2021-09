A.Saudí.- Arabia Saudí prohíbe a ministros ocupar altos cargos en empresas

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Los ministros del Gobierno saudí no podrán formar parte de consejos de administración de empresas, según una reforma del decreto ministerial publicada el viernes en la gaceta oficial, 'Umm al Qura'.



"Ningún ministro podrá presidir el consejo de administración de una empresa ni participar en el mismo. Esto no incluye a quienes hayan sido nombrados por orden del primer ministro", señala la nueva norma, recogida por la agencia de noticias Bloomberg.



El ministro de Finanzas, Mohamed al Yadaan, y el ministro de Estado, Ibrahim A. al Assaf, forman parte del Consejo de Arministración de la petrolera estatal Saudi Arabian Oil Co (ARAMCO).



El Consejo de Administración del Fondo de Inversión Pública saudí también cuenta entre sus miembros con Al Yadaan y Al Assaf y a otros ministros. La empresa armamentística pública Industrias Militares Saudíes también tiene en su consejo a los ministros de Turismo y de Industria y Recursos Minerales.