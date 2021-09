Afganistán.- La ONU apuesta por dialogar con los talibán para evitar el colapso de la economía de Afganistán

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha apostado por mantener conversaciones con el Gobierno talibán en aras de asistir al pueblo afgano y evitar el colapso de su economía.



"El reconocimiento de un Gobierno no lo hace el Secretariado de la ONU, sino los Estados miembros y los órganos de Naciones Unidas. Pero tenemos interacción permanente con los talibán y creemos que actualmente es esencial un diálogo con ellos", ha aseverado Guterres durante una conferencia de prensa antes del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.



El mandatario de la Organización ha argumentado que es fundamental evitar que la economía del país asiático decaiga, pues esto no beneficiaría a nadie. En esta misma línea ha pedido que se encuentren "excepciones" a las sanciones impuestas por algunos Estados y por el propio Consejo de Seguridad.



Tras conocer la complejidad de la situación en Afganistán, Guterres considera imperativo "hallar formas, excepciones o mecanismos que permitan inyectar dinero a la economía para evitar que quiebre".



Sin embargo, el secretario general ha querido remarcar que este paso "no significa reconocer nada", sino que simplemente se trata de "buscar maneras de que lleguen flujos suficientes de recursos".



"Es urgente que encontremos formas de evitar una catástrofe para el pueblo de Afganistán que, además, causaría inestabilidad y favorecería a los grupos terroristas que operan ahí", ha advertido.



Así, ha echado la vista atrás y ha recordado que Naciones Unidas está presente en el país desde el año 1947, periodo en el que su labor humanitaria ha sido "básica" para aliviar las "condiciones desesperadas de la gente", tal y como apunta la propia Organización.



Además, ha dejado claro que la ONU seguirá apoyando y promoviendo los derechos de las mujeres y los Derechos Humanos en general a lo largo y ancho del país.



Finalmente, respecto a un posible cambio de mandato de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), ha señalado que por el momento se debe dar tiempo a observar cómo se desarrollan los acontecimientos y evaluar cuál debe ser el papel de las Naciones Unidas en la nueva realidad del país.



"Una decisión así es prudente para tener una perspectiva más clara del futuro, que necesariamente tendrá que ser diferente", ha zanjado Guterres respecto al mandato actual de UNAMA, que deberá renovarse para la próxima semana.