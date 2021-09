Zelenski no descarta la posibilidad de una guerra a gran escala con Rusia

Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. EFE/EPA/LESZEK SZYMANSKI

Moscú, 10 sep (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no descartó este viernes la posibilidad de que el conflicto actual entre Kiev y Moscú pueda desembocar en una guerra a gran escala entre Rusia y Ucrania.

"Supongo que sí", respondió el mandatario ucraniano a la pregunta sobre ese particular del moderador del foro YES Brainstormin 2021, que se celebra en Kiev.

Zelenki dijo que una guerra a gran escala con Rusia "sería lo peor que puede pasar", pero reiteró que es, "por desgracia, una posibilidad".

"Creo que eso sería el mayor error de Rusia", aseveró.

El mandatario ucraniano afirmó que le gustaría reunirse con su par ruso, Vladímir Putin, en el marco de un nuevo encuentro del cuarteto de Normandía para el arreglo en el este de Ucrania.

Al mismo tiempo, confió en que esa cita, si llega a producirse, será más "sustanciosa" que la anterior reunión del cuarteto en diciembre de 2019.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lamentó este viernes las palabras de Zelenski sobre la posibilidad de una guerra entre ambos países y agregó que preferiría no comentar escenarios "apocalípticos".

El Cuarteto de Normandía está formado por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, y el Grupo de Contacto por Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

El conflicto en Donbás entre el ejército ucraniano y milicias prorrusas estalló en primavera de 2014 y desde entonces se ha cobrado la vida de más de 14.000 personas.