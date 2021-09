09-09-2021 VÍDEO: 'El Pollo' Carvajal irá directamente a prisión para que se ejecute su entrega a EEUU. La Justicia y el Gobierno ya habían autorizado su extradición a la potencia norteamericana ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA POLICÍA NACIONAL



MADRID, 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo Carvajal, más conocido como 'El Pollo' Carvajal, irá directamente a prisión para que pueda ejecutarse su entrega a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas, tras su detención a última hora del jueves en Madrid después de pasarse casi dos años prófugo de la Justicia.



Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, dado que su extradición a Estados Unidos ya estaba autorizada tanto por el Gobierno como por la Audiencia Nacional, no será necesario celebrar una vista judicial, pasando directamente a la fase de ejecución de las resoluciones ya dictadas.



'El Pollo' Carvajal tenía vigente una orden de detención e ingreso en prisión para materializar la extradición acordada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019, que revocó así una decisión anterior de la Sección Tercera de este mismo tribunal que denegó su entrega al entender que en la petición estadounidense subyacía "una motivación política".



Estando entonces en libertad provisional, se fugó cuando se enteró de que iba a ser extraditado. A pesar de estar huido, el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2020 la entrega del ex general venezolano para que sea juzgado por tráfico de drogas y de armas.



El pasado mes de mayo, Carvajal rompió su silencio para denunciar que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional habrían cometido "graves irregularidades" en su proceso de extradición a Estados Unidos.



"ENCLAUSTRADO" EN UN PISO DE MADRID



Finalmente, fue detenido a las 21.15 horas del jueves por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid.



Según ha informado la Policía Nacional, Carvajal vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza".



La entrada en el inmueble donde se ocultaba Hugo Armando Carvajal Barrios se llevó a cabo mediante autorización judicial, con la colaboración de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para proceder al mandamiento.



El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro está perseguido por las autoridades estadounidenses por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, "cuando presuntamente pertenecía al llamado 'Cártel de los Soles'", supuestamente gestionado por cargos 'chavistas'.



