VÍDEO: Albares viaja a Pakistán para abrir nuevas vías de evacuación para los colaboradores afganos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha viajado a Pakistán este viernes con el objetivo de seguir buscando "vías seguras" para continuar con la evacuación de colaboradores afganos de España del país vecino.



Durante la jornada, el ministro tiene previstos encuentros con el primer ministro, Imran Khan, su homólogo paquistaní, Shah Mahmud Qureshi, así como con el jefe del Estado Mayor con quienes tiene previsto analizar la situación en Afganistán ahora que los talibán controlan el país y que las tropas extranjeras se han retirado.



Pakistán, ha subrayado Albares en declaraciones remitidas por Exteriores, es uno de los "principales actores regionales" en esta crisis, por la tradicional relación que ha habido entre sus servicios de Inteligencia y los talibán.



La finalidad del viaje, ha explicado el ministro, es intentar "encontrar vías seguras para la salida de nuestros colaboradores afganos con el objetivo de no dejar a nadie atrás".



Asimismo, tiene previsto trasladar un mensaje de "confianza" a las autoridades paquistaníes puesto que el Gobierno tiene la intención de que la Embajada en Islamabad atienda "rápidamente" a los colaboradores afganos que crucen la frontera para que no contribuyan "a incrementar la presión migratoria en este país".



El Gobierno completó el pasado 27 de agosto el operativo de evacuación de españoles y colaboradores afganos de España, días antes de que Estados Unidos finalizara su retirada y el aeropuerto de Kabul quedara bajo control talibán.



Desde el primer momento, desde el Ejecutivo se aseguró que se buscarían nuevas vías para seguir evacuando a quienes ayudaron durante estos años tanto a las tropas españolas, como a la Embajada o la AECID, si bien en estas dos semanas no ha ofrecido más detalles sobre sus esfuerzos por motivos de seguridad. Tampoco se ha ofrecido una cifra aproximada del número de personas que no se consiguió evacuar.



"Mi presencia aquí es una prueba más del compromiso de España con el pueblo afgano y nuestros colaboradores", ha aseverado Albares, que es además del primer ministro de Exteriores en visitar el país desde que se establecieron relaciones diplomáticas hace 70 años.



