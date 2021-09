Venezuela.- 'El Pollo' Carvajal pide al Supremo que frene su extradición a EEUU para evitar un daño irreversible

09-09-2021 AMP.- 'El Pollo' Carvajal irá directamente a prisión para que se ejecute su entrega a EEUU. Plantea esperar a que el alto tribunal resuelva un recurso cuyo fallo se espera para octubre ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA POLICÍA NACIONAL



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo Carvajal, más conocido como 'El Pollo' Carvajal, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que suspenda su extradición a Estados Unidos por presuntos delitos de tráficos de drogas y de armas hasta que el próximo mes de octubre este mismo tribunal resuelva un recurso pendiente, a fin de evitar lo que ve como un daño irreversible.



Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la defensa de Carvajal ha presentado este mismo viernes un escrito en el que solicita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS que acuerde unas medidas cautelarísimas para paralizar su extradición a Estados Unidos.



'El Pollo', de acuerdo con dichas fuentes, argumenta que se debe esperar a que esta misma Sala III resuelva el recurso presentado en mayo de 2020 por su defensa contra la decisión del Gobierno de autorizar su entrega a Washington.



Alega que, de ser puesto en manos de las autoridades norteamericanas antes de conocer ese fallo, previsto para el 26 de octubre, podría producirse un daño irreversible, dado que podría darse el escenario de que el TS tumbara la orden de extradición y Carvajal ya estuviera en suelo estadounidense.



La defensa sostiene que es menos perjudicial para los derechos de su cliente esperar un mes a conocer la decisión definitiva del Supremo que proceder ahora a su extradición y arriesgarse a que sea revocada vía judicial sin que para entonces se pueda remediar.



La Sala de lo Contencioso-Administrativo ya rechazó las medidas cautelares planteadas por la defensa en mayo de 2020, al considerar que debía prevalecer el "interés general" frente al "particular" de Carvajal, y recalcando que durante el proceso judicial en la Audiencia Nacional se preservaron sus derechos fundamentales, por lo que pudo hacer las alegaciones oportunas y éstas se escucharon y analizaron, y que, cuando supo que sería extraditado, huyó.



Para intentar que su entrega quedara paralizada con esas medidas cautelares, 'El Pollo' insistió en negar los hechos que se le imputan y advirtió de que, de ser enviado a Estados Unidos, sería sometido a "tortura" para "obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela". Y ello, continuaba, porque Washington cree "erróneamente" que formó parte del "entorno cercano" de Chávez y Nicolás Maduro.



"ENCLAUSTRADO" EN UN PISO DE MADRID



Tras casi dos años prófugo, el ex general 'chavista' fue detenido a las 21.15 horas del jueves por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid.



Según ha informado la Policía Nacional, vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.



Carvajal irá directamente a prisión para que pueda ejecutarse su entrega a Estados Unidos. La fuentes consultadas explican que, puesto que su extradición ya estaba autorizada por el Gobierno y la Audiencia Nacional, no será necesario celebrar una nueva vista.



EL CÁRTEL DE LOS SOLES



El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.



'El Pollo' Carvajal tenía vigente una orden de detención e ingreso en prisión para materializar la extradición acordada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019, que revocó así una decisión anterior de la Sección Tercera de este mismo tribunal que denegó su entrega al entender que en la petición estadounidense subyacía "una motivación política".



Estando entonces en libertad provisional, se fugó cuando se enteró de que iba a ser extraditado. A pesar de estar huido, el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2020 la entrega del ex militar venezolano para que sea juzgado por tráfico de drogas y de armas.



El pasado mes de mayo, Carvajal rompió su silencio para denunciar que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional habrían cometido "graves irregularidades" en su proceso de extradición a Estados Unidos.