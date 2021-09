Un magnate de origen cubano dona su casa de 33 millones de dólares a una fundación

Fotografía cedida por RBB Communications donde aparece el empresario y coleccionista de arte de origen cubano Jorge Pérez, fundador de The Related Group, una empresa de desarrollo inmobiliario, y del Museo de Arte Pérez de Miami (PAMM), para el que donó unos 40 millones de dólares en su día. EFE/Nick García/RBB Communications

Miami, 10 sep (EFE).- El empresario y coleccionista de arte de origen cubano Jorge Pérez y su esposa Darlene donaron su mansión frente al mar en Miami a una fundación, que la vendió por 33 millones de dólares y usará ese dinero para apoyar a la comunidad.

The Miami Foundation, que desde su creación en 1967 ha invertido más de 400 millones de dólares en la comunidad, anunció este viernes que es la beneficiaria de esta donación récord de parte de los Pérez, que llevan 30 años contribuyendo a los proyectos de esa entidad y a otras de carácter filantrópico.

Pérez es el fundador de The Related Group, una empresa de desarrollo inmobiliario, y del Museo de Arte Pérez de Miami (PAMM), para el que donó unos 40 millones de dólares en su día.

La venta de "Villa Cristina", la mansión de Pérez en Coconut Grove, se cerró el miércoles pasado por 33 millones de dólares, según The Miami Foundation, cuya directora ejecutiva, Rebecca Fishman Lipsey, elogió a la familia Pérez por su filantropía, que, según dijo, tiene "un tremendo impacto en Miami".

En el mismo comunicado, Pérez dijo que es "un honor y un privilegio" apoyar a The Miami Foundation, con la que comparte "el compromiso de hacer a Miami más prospera y resiliente".

"Nuestra familia al completo está deseando ver cómo este regalo beneficia a personas, familias y negocios en toda la zona (del gran Miami) y confía en que inspire a otros a buscar el momento para ayudar a construir un mejor futuro para nuestra sociedad", dijeron Darlene y Jorge Pérez.

"Esta donación es el último hito del compromiso de Jorge Pérez con The Giving Pledge, un movimiento de los individuos y familias más ricos del mundo para dedicar la mayor parte de sus fortunas a causas benéficas", señala el comunicado.

Pérez formó parte de la Junta de Fideicomisarios de The Miami Foundation desde 1991 a 1996, un periodo en el que los esfuerzos se dedicaron a la recuperación de la devastación causada por el huracán Andrew, en 1992.

En 2015 se estableció el Fondo de la Familia de Jorge Pérez dentro de The Miami Foundation, que ha ayudado a promover la salud y el bienestar, la educación y el desarrollo económico en Miami.

Uno de los programas de ese fondo es CreARTE, que tiene como objetivo aumentar el acceso de los miamenses a las artes y ayudar a convertir a Miami en un centro artístico global.

Pérez, nacido en Buenos Aires hace 71 años en el seno de una familia cubana que tras el triunfo de la revolución de 1959 se exilió en Miami, es un importante coleccionista de arte y posee su propio espacio artístico (Espacio 23) en el barrio de Allapatah, en Miami.