Un incendio calcina al menos 80 hectáreas en los Andes de Perú

Lima, 10 sep (EFE).- Al menos 80 hectáreas de pastos naturales, árboles y fauna silvestre han sido calcinadas por un incendio de grandes proporciones ocurrido en el sur de los Andes peruanos que aún no ha podido ser controlado en su totalidad, según informó este viernes el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El incendio forestal comenzó el jueves a las 15.00 hora local (20.00 GMT) y se expandió por una amplia área montañosa en el sector Yanahuara Media Luna, ubicado en el distrito de Urubamba, en la sureña región andina de Cusco.

En las labores para detener el avance de las llamas participan personal de los bomberos, efectivos policiales y del Ejército, además de trabajadores de la municipalidad provincial y pobladores de la zona, según informó Indeci en un comunicado.

El último informe de este organismo público señala que, por el momento, no se reportan daños a la vida y salud de las personas, aunque alrededor de 80 hectáreas de cobertura natural ya fueron destruidas por el fuego, cuyo origen aún está siendo investigado.

Los trabajos de control y extinción del incendio se centran ahora en evitar que el viento y las condiciones climatológicas extiendan las llamas hasta las comunidades que viven en la parte alta de Yanahuara.

160 INCENDIOS

En la misma región andina de Cusco continúa sin ser controlado un incendio que desde hace casi un mes afecta el Área de Conservación Regional Choquequirao, ubicado entre las provincias de Anta y La Convención, a pocos kilómetros del parque arqueológico Choquequirao.

Aunque las autoridades locales señalaron que la zona arqueológica no corre peligro, los trabajos de mitigación del fuego se están viendo limitados por la inaccesibilidad del terreno, que impide que sea combatido por tierra.

Este siniestro se registró el pasado 13 de agosto y, hasta la fecha, ya ha consumido más de 135 hectáreas de bosques naturales interandinos.

Según informó a la agencia Andina el director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad del Gobierno Regional de Cusco, Roberto Vidal Abarca, esta región ha reportado más de 160 incendios forestales en lo que va del año.

Uno de los más graves fue el que afectó a principios de agosto los distritos de Andahuaylillas y Lucre, donde quedaron calcinadas más de 2.000 hectáreas de árboles y pastizales.