UE.- Las regiones de la UE piden que se busquen "sinergias" entre el plan de recuperación y otros fondos europeos

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



Las regiones de la Unión Europea han advertido este viernes de que la recuperación económica no será "efectiva" sin una política de cohesión "sólida" y construida a través de una colaboración "genuina" con las autoridades locales y regionales del bloque, por lo que han reclamado a los gobiernos y las instituciones comunitarias que impulsen "sinergias" entre el plan de recuperación y los fondos estructurales para "maximizar "su impacto".



La Alianza de la Cohesión, una iniciativa promovida por el Comité de las Regiones de la UE y que ha reunido ya a 12.000 firmantes, ha iniciado el curso político con una videoconferencia en la que sus fundadores "han renovado su compromiso para unir fuerzas y mantener la política de cohesión como una prioridad de la UE".



En un comunicado, la iniciativa ha destacado que la crisis provocada por el coronavirus ha demostrado que la política de cohesión es ahora "más necesaria que nunca" para "fortalecer la resiliencia en Europa, proteger a sus ciudadanos, llevar la recuperación a todos los rincones de la UE y no dejar a nadie atrás".



En este contexto, la Alianza de la Cohesión ha avanzado que estará "vigilante" para confirmar que los Estados miembros aplican "completamente" el "principio de asociación" en el diseño e implementación de la política de cohesión entre 2021 y 2027.



De la misma forma, ha enfatizado que "la coherencia y las sinergias entre los instrumentos de recuperación y los fondos estructurales son de vital importancia para evitar solapamientos y maximizar el impacto de la acción Europea".



El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, ha destacado que el trabajo de la Alianza de la Cohesión "contribuyó a evitar mayores recortes presupuestarios" después de 2020 y a impulsar la cohesión como "principio rector" de los planes de recuperación.



"Ahora, necesitamos cambiar el foco desde la programación a la aplicación. Para hacerlo, necesitamos considerar detenidamente aspectos clave como el principio de aplicación en los nuevos programas, el impacto de medidas relacionadas con la COVID-19 y las consecuencias del confinamiento", ha defendido el griego.



Por su parte, la comisaria de Política de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, ha asegurado que la política de Cohesión "tiene que seguir siendo una piedra angular" de la recuperacion porque "es después de las crisis cuando crecen las asimetrías".



"He pedido a los Estados miembros que tengan en cuenta la dimensión territorial para preparar sus planes de recuperación tanto consultando como comprometiéndose con las entidades regionales, también en la fase de implementación. Sólo alcanzaremos nuestros objetivos garantizando que nuestros instrumentos van en la misma dirección", ha dicho la portuguesa.