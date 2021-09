Tenis.-Tenis/US Open.- Una histórica Emma Raducanu y Leylah Fernandez disputarán la final del US Open

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La británica Emma Raducanu y la canadiense Leylah Fernandez protagonizarán la final del cuadro femenino del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, después de imponerse este jueves en las semifinales a la griega Maria Sakkari (6-1, 6-4) y a la bielorrusa Aryna Sabalenka (7-6, 4-6, 6-4), respectivamente.



De este modo, la pelea por el título reunirá a dos jugadoras muy jóvenes, de 18 años Raducanu y de 19 Fernandez, algo que no sucedía desde 1999 cuando se dieron cita la estadounidense Serena Williams (17 años) y la suiza Martina Hingis (18).



Además, en el caso de la británica se convierte en la primera jugadora que juega una final de un 'grande' viniendo de la fase previa, contando también el tenis masculino, y la primera de Gran Bretaña en disputarla desde hace 44 años. También sera la primera final de 'Grand Slam' en la Era Open sin cabezas de serie.



Raducanu, 150 del mundo y nacida en Toronto, lo hizo con la misma apabullante superioridad que ha mostrado en su andadura por el cuadro principal en Nueva York y que ofreció una vez más ante la griega Maria Sakkari, semifinalista este año ya en Roland Garros, pero a la que derrotó por 6-1, 6-4, lo que le hace plantarse en la final con ningún set perdido y tan sólo 27 juegos concedidos.



Por su parte, Fernandez, 73 del mundo, tuvo mucho más trabajo ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número dos del mundo, pero que no pudo evitar correr la misma suerte que otras jugadoras de nivel como la japonesa Naomi Osaka, la alemana Angelique Kerber y la ucraniana Elina Svitolina. Tras dos horas y 21 minutos de batalla, la norteamericana se llevó el duelo en tres sets por 7-6(3), 4-6, 6-4, aunque la de Minsk llegó a dominar 4-1 en la primera manga.