Suecia.- Las autoridades de Suecia prohíben a unos padres llamar Vladimir Putin a su hijo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Suecia han impedido a unos padres inscribir a su hijo con el nombre de Vladimir Putin, por considerar que puede ser ofensivo o provocar problemas futuros para el niño.



La legislación del país nórdico obliga a los padres a comunicar el nombre de sus hijos a la agencia tributaria, la Skatteverket, pero ésta ha determinado que 'Vladimir Putin' no tiene cabida en Suecia, si bien no están claros los motivos exactos ofrecidos para el veto, informa la emisora SR.



Las estadísticas dan cuenta de más de 1.400 personas llamadas Vladimir en Suecia, pero el plan de los padres en este caso, residentes en la localidad sueca de Laholm, en el sur del país, pasaba por incorporar como nombre propio el nombre y el primer apellido del presidente de Rusia, informa 'The Local'.