Solskjaer confirma que Cristiano jugará contra el Newcastle

Cristiano Ronaldo, con la selección de Portugal en una foto de archivo. EFE/EPA/RODRIGO ANTUNES

Londres, 10 sep (EFE).- Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, confirmó este viernes que Cristiano Ronaldo jugará contra el Newcastle United, pero no desveló si saldrá como titular o desde el banquillo.

El futbolista portugués iniciará este sábado su segunda etapa como 'Diablo Rojo' en Old Trafford, después de llegar en los últimos días del mercado de fichajes procedente del Juventus de Turín.

Cristiano lleva varios días en Mánchester, después de batir el récord de goles internacionales con Portugal, y se ha entrenado ya con sus nuevos compañeros.

"Ha tenido una buena semana con nosotros y seguro que va a estar este sábado en el campo en algún momento", dijo Solskjaer en rueda de prensa, sin desvelar si saldrá en el once inicial.

"Sabemos todo lo que ha logrado en su carrera, pero viene aquí a ganar más. Es lo que hace. Ha vivido siempre con la mayor disciplina posible. Incluso cuando llegó aquí, recuerdo lo bien que se preparaba. Llegaba 45 minutos antes a los entrenamientos".