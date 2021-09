Soleá, hermana de Kiki Morente, sale al paso de los rumores de ruptura con Sara Carbonero

16-11-2016 Soleá Morente. MADRID, 10 (CHANCE) Hace unos días se filtraba la noticia. Sara Carbonero y Kiki Morente habían roto su noviazgo tres meses después de conocerse, y fuentes cercanas a la pareja aseguraban que su incipiente amor había pasado a ser una bonita amistad por el cariño que se han cogido en este tiempo en el que la presión mediática habría dificultado mucho las cosas a la periodista y el cantaor. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Hace unos días se filtraba la noticia. Sara Carbonero y Kiki Morente habían roto su noviazgo tres meses después de conocerse, y fuentes cercanas a la pareja aseguraban que su incipiente amor había pasado a ser una bonita amistad por el cariño que se han cogido en este tiempo en el que la presión mediática habría dificultado mucho las cosas a la periodista y el cantaor.



Una información que no ha sido ni confirmada ni desmentida por Sara, que siempre se ha mostrado de lo más hermética con su vida privada y que, al igual que no habló en su momento de su 'amistad especial' con Kiki, tampoco lo ha hecho ahora sobre su ruptura, que muchos aseguran que se trata de un 'impass' y que retomarán su noviazgo cuando las aguas se calmen.



Una discreción que comparte la familia del artista que, si en un momento se mostró encantada con la 'entrada' de Sara Carbonero en su vida, ahora prefieren no 'mojarse' sobre la relación del momento. Así Soleá Morente - hermana de Kiki - ha echado balones fuera y, asegurando que "mi hermano saca un disco importante y es un grandísimo cantaor", ha evitado confirmar o desmentir su ruptura con la periodista. Su esquiva reacción, ¡en el siguiente vídeo!