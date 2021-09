San Mamés acoge un duelo de invictos

El entrenador del Athletic Club, Marcelino Garcia Toral, en una fotografía de archivo. EFE/LUIS TEJIDO

Bilbao/Palma, 10 sep (EFE).- Athletic Club y Mallorca se enfrentarán en San Mamés en un duelo de invictos en las tres primeras jornadas de LaLiga mediante el que ambos conjuntos aspiran a consolidarse en la primera mitad de la tabla después de un esperanzador inicio de competición para rojiblancos y bermellones.

Los de Marcelino García Toral, en el breve tríptico previo al primer paréntesis de selecciones, mostraron un equipo sólido y fiable -sobre todo en defensa- que ha ido de menos a más con el paso de los partidos.

El técnico asturiano arrancó el curso con un bloque fijo sin prácticamente variaciones salvo la entrada de Unai Simón en Vigo, después de las vacaciones del portero internacional, y la de Iñigo Lekue en la lateral derecho contra el Barça debido a la lesión de Óscar de Marcos.

Para el Mallorca, dirigido por Luis García Plaza, ha sido el inicio soñado y el mallorquinismo espera que tenga continuidad en un escenario tan exigente como La Catedral, donde los bermellones no ganan desde el 2 de mayo de 2010 (1-3) y han perdido en las cinco últimas visitas.

Es probable, asimismo, que la dupla asiática del conjunto bermellón formada por Kubo, cedido por el Real Madrid, y Kang In Lee, ex jugador del Valencia, coincida por primera vez sobre un terreno de juego defendiendo los mismos colores.

El nipón y el surcoreano han desarrollado una carrera paralela en el fútbol base del FC Barcelona y del Valencia donde se han enfrentado en torneos de alevines pero nunca han lucido la misma camiseta.

Kubo está en un momento óptimo, siendo decisivo en la tarea de abrir espacios en las defensas rivales; Lee ha demostrado en los entrenamientos que está condiciones de debutar si García Plaza así lo cree conveniente.

Para el duelo frente al Mallorca, Marcelino se verá obligado a introducir al menos otra variante en el equipo titular debido a la lesión de Oihan Sancet. El navarro, acompañante de Iñaki Williams en ataque y autor de la jugada que dio origen al gol de la victoria frente a los celestes, se perderá esta cita por lesión.

Sancet recibió un golpe en la rodilla derecha en ese mismo partido que le impidió jugar con la selección sub 21 y que le ha mantenido al margen del grupo desde entonces. Su puesto será ocupado por un Raúl García que se estrenará de inicio ante el cuadro balear.

Además del atacante pamplonés, causan baja para el Athletic Yuri Berchiche, aún en proceso de recuperación de su operación de pubis; Yeray Álvarez, en rehabilitación de la tendinopatía en el tendón rotuliano izquierdo; y el lesionado de larga duración Peru Nolaskoain.

A quien sí recupera el técnico de los rojiblancos es a Óscar de Marcos, ya restablecido de sus problemas musculares, que entra en la lista de 22 convocados junto al portero suplente Jokin Ezkieta y el canterano Nico Serrano.

Por su parte, García Plaza recupera a los cinco internacionales tras el parón del campeonato: Fer Niño (España Sub-21); Martín Valjent (Eslovaquia); Lago Junior (Costa de Marfil); Baba Idrissu (Ghana) y Take Kubo (Japón), pero no podrá contar con los centrales Antonio Raíllo y Franco Russo, con problemas físicos.

Otro futbolista que podría tener minutos en San Mamés de la mano del técnico bermellón es el estadounidense Matthew Hoppe, ex del Schalke 04, que este mismo viernes ha recibido el permiso de trabajo y la autorización de LaLiga para jugar, según ha confirmado el club balear.

- Alineaciones probables

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Dani García, Vencedor, Muniain; Raúl García y Williams.

Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Sedlar, Oliván; Mboula, Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kubo y Fer Niño.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).

Estadio: San Mamés.

Hora: 21.00 horas.

--------------------------------------

-La clave: Duelo de invictos entre un Athletic muy compacto y eficaz en este inicio de temporada y un Mallorca que, tras encadenar dos triunfos, podría estrenar en San Mamés la conexión asiática formada por el japonés Take Kubo y el surcoreano Kang In Lee.

-El dato: El Athletic ha ganado en las cuatro últimas visitas del Mallorca. El equipo bermellón puntuó por última vez en San Mamés el 2 de mayo de 2010 ganando por 1-3.

-La frase: Marcelino García Toral: "Sería un grave error pensar porque estamos en un buen momento va a ser un partido fácil. Debemos afrontarlo con humildad y el máximo respeto al rival".

-El entorno: La ampliación del aforo a un 30% de capacidad por la actual normativa sanitaria va a permitir acudir a 'La Catedral' a más de 15.000 aficionados.