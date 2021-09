Rivero: “Me veo el domingo bailando con el título”

El ala-pivot cubano, Jasiel Rivero, en una imagen de archivo. EFE/Miguel Ángel Polo

Valencia, 10 sep (EFE).- El ala-pívot cubano del Valencia Basket Jasiel Rivero aseguró que cree que su equipo tiene opciones de conquistar este fin de semana la Supercopa que se disputa en Tenerife y añadió que ya se ve el domingo "bailando para celebrarlo".

“Quedan escalones difíciles, pero es posible porque nos hemos preparado bien”, señaló en una entrevista con Efe.

El primero de esos obstáculos será el Barça, al que se medirán el sábado en semifinales. “Va a ser un rival muy difícil pero no imposible y vamos a salir con la mentalidad de ganar. Es un primer título y se juega bastante pronto, aunque llevamos ya bastantes entrenamientos para conseguir el objetivo de ganar esta copa. Esperemos que todo nos salga bien”, apuntó.

Rivero se mostró satisfecho por cómo ha ido la pretemporada pese a las muchas bajas que ha tenido el equipo, tres de las cuales (Nenad Dimitrijevic, Xabi López-Arostegui y Louis Labeyrie) se mantendrán para la Supercopa.

“Siempre es bueno ganar aunque sean partidos que no cuentan y también lo es sacar cosas positivas faltándonos jugadores como nos faltan. Pienso que nos hemos preparado bastante bien para que el resultado sea el mejor posible”, destacó.

Rivero fichó este verano por el Valencia tras ejercer su cláusula de rescisión para salir del San Pablo Burgos y aunque subrayó lo buena que fue esta etapa, dijo que está muy contento por el paso dado, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

“Estoy muy satisfecho de mi etapa en Burgos. Solo me quejo del frío que a mí me mata; soy alérgico”, señaló.

El interior aseguró además que su integración ha sido muy rápida. “Estoy sorprendido. Pensé que me iba a ser más difícil acoplarme al equipo porque llegaba a una plantilla que lleva muchos años junta, pero me fue bastante bien. Soy muy sociable, muy carismático y desde el primer día me uní muy rápido, el carisma les cayó bien y nos llevamos muy bien. Parece que llevamos cien años juntos”, aseguró.

Además, el hecho de volver a estar dirigido por Joan Peñarroya, que fue su entrenador en las dos exitosas campañas en Burgos, cree que le puede ayudar.

“Estoy contento de estar con él de vuelta y espero que las cosas nos vuelvan a salir bien como estas temporadas en Burgos. Estoy acoplado a su idea de juego y espero que podamos estar mucho tiempo juntos”, apuntó.

Rivero fue uno de los protagonistas de la presentación del Valencia Basket este pasado martes al lucir en el pelo una bandera de su país.

“Nunca se me olvidan mis raíces, estoy muy orgulloso de ser cubano, me gusta la salsita, la guaracha. Tenía que salir obligado con algo cubano, sino lo hubiera hecho, no habría sido yo. Mi gente de allí está muy contenta de que esté jugando en una liga y en un equipo muy importante y de que no haya cambiado”, explicó.