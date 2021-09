Rafael Dudamel debuta con Deportivo Cali en el clásico contra América

El nuevo entrenador del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Bogotá, 10 sep (EFE).- El Deportivo Cali enfrentará este sábado al América de Cali en la novena jornada de la liga colombiana en la que el exseleccionador de Venezuela Rafael Dudamel debuta en el banco de los Azucareros.

Además de ser el clásico regional, el partido tiene un connotación especial porque ambos reman fuerte para entrar entre los ocho equipos que pasan a la siguiente ronda. De momento los dos están por fuera de esta instancia.

Deportivo Cali ocupa la casilla 13 con nueve puntos y el América es noveno con 11. El líder es Atlético Nacional con 22.

"No estamos acá por dinero, estamos porque esto es un sueño que estamos haciendo realidad, estamos acá porque hay una nómina fantástica, ya que con mucho trabajo, dedicación y amor intentaremos llevarlo a un nivel superior y poder acercarnos a los triunfos", dijo Dudamel a periodistas.

El extécnico del Atlético Mineiro brasileño reemplaza al uruguayo Alfredo Arias, quien abandonó por los decepcionantes resultados.

Dudamel siguió desde la tribuna el partido en el que su equipo igualó 2-2 con América en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

Por el lado de los Diablos Rojos la situación no es menos grave.

La jornada pasada cayó por 1-0 ante el Deportes Quindío, resultado que exasperó a la afición que no está conforme con el equipo al que le critican que no tiene un patrón de juego y la alta rotación que hace el técnico Juan Carlos Osorio.

A eso se le suma que el goleador Adrián Ramos, referente del equipo y exjugador del Granada español, fue demandado en ese país para reconozca oficialmente a su hija.

ATLÉTICO NACIONAL BUSCA AMPLIAR SU VENTAJA COMO LÍDER

El líder Atlético Nacional visitará el domingo en Bogotá a la Equidad con la misión de ampliar su ventaja. Los Verdes superan por seis puntos a Millonarios y Envigado, sus más inmediatos perseguidores.

De la mano del entrenador Alejandro Restrepo el equipo parece haber encontrado el rumbo. Luego de ocho jornadas ha logrado siete triunfos y un empate. Además, tiene 14 goles a favor y solo tres en contra.

Atrás quedaron las épocas de Juan Manuel Lillo (español), Jorge Almirón (argentino), Paulo Autuori (brasileño), Osorio (colombiano, segunda era) y Alexandre Guimaraes (costarricense), que pese a que lo intentaron no pudieron llevar al equipo a lograr títulos.

El mismo domingo también se medirán Atlético Bucaramanga (14 puntos) y Millonarios (16). Para cualquiera, un revés significa alejarse del líder.

Los Leopardos, que despidieron a Oscar Upegui, buscan nuevo técnico y lo más seguro es que sea el argentino Néstor Craviotto, con el que ya tuvo acercamientos.

Craviotto, de 57 años, dirigió al Deportivo Pereira hasta el año pasado, equipo con el que se coronó campeón de la categoría B en 2019 y logró el ascenso a la Primera A. Además ya había dirigido antes al matecaña en 2016, y al Atlético Huila.

Millonarios, que dirige el colombiano Alberto Gamero, espera cuando menos arañar un empate y no dejar crecer la brecha que lo separa de Nacional.

- Partidos de la novena jornada:

11.09: Patriotas-Envigado, Once Caldas-Águilas Doradas, Deportivo Cali-América de Cali e Independiente Santa Fe-Alianza Petrolera.

12.09: Atlético Bucaramanga-Millonarios, Deportivo Pereira-Junior y Atlético Nacional-La Equidad.

13.09: Deportes Quindío-Deportivo Pasto y Atlético Huila-Deportes Tolima