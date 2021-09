Raducanu elimina a Sakkari y jugará con Fernández la final de adolescentes

Emma Raducanu de Gran Bretaña celebra tras vencer a Maria Sakkari de Grecia durante el Abierto de Estados Unidos en Flushing Meadows, Nueva York (EE.UU.), hoy 9 de septiembre de 2021. EFE/EPA/Justin Lane

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 9 sep (EFE).- La inglesa Emma Raducanu, de 18 años, número 150 del mundo, venció este jueves en dos sets seguidos por 6-1 y 6-4 a la griega Maria Sakkari, decimoséptima cabeza de serie, y consiguió el pase a su primera final del Abierto de Estados Unidos y de Grand Slam.

Su rival en la final será también otra adolescente, la canadiense Leylah Fernández, de 19 años, que ganó por 7-6 (3), 4-6 y 6-4 a la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda favorita.

Raducanu, que no ha perdido un set desde que comenzó su participación en la fase previa, se convierte en la primera finalista del Abierto que llega a la gran final como clasificada.

También se convierte en la tenista más joven en disputar una final de Grand Slam desde que la rusa Maria Sharapova ganó Wimbledon en 2004 a los 17 años.

El partido que duró una hora 23 minutos, dejó a Raducanu con 16 golpes ganadores y 17 errores no forzados, además de tener cuatro aces y dos dobles faltas.

Mientras que Sakkari no tuvo su mejor tenis desde el fondo de la pista y cometió 33 errores no forzados por 17 golpes ganadores, que le costaron el partido, especialmente en la primera manga cuando permitió que Raducanu le hiciese cinco juegos seguidos.

Sakkari cometió 17 errores no forzados en el primer set, con Raducanu limitándose a devolver todo desde el fondo de la pista y esperar el falló de la tenista griega.

Además Raducanu seleccionó muy bien las subidas a la red y gano ocho puntos de nueve oportunidades.