Putin urge a Europa a acoger a afganos atrapados en frontera con Bielorrusia

Moscú, 9 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, instó hoy a Europa a acoger a los refugiados afganos atrapados en la frontera bielorrusa con Lituania, Letonia y Polonia, que culpan al régimen de Alexandr Lukashenko de utilizar la inmigración como arma política contra la Unión Europea (UE).

"Algunos afganos llegan a la frontera de Bielorrusia con Lituania y Polonia. Ellos (los europeos) expulsan a todos del territorio comunitario, incluidos los afganos. No entiendo esta lógica", señaló el jefe del Kremlin en una rueda de prensa conjunta con Lukashenko.

"Pueden culpar a Bielorrusia de todo, pero acepten al menos a estos afganos", sostuvo en referencia a los países de la UE.

"¿A dónde deberíamos explusarlos? ¿A Afganistán? Y después nos piden que les saquemos de allí. No hay ninguna lógica", afirmó.

Los países de la UE fronterizos con Bielorrusia, en particular Lituania, Letonia y Polonia, afrontan desde hace meses la llegada de migrantes irregulares desde el país dominado por el régimen de Lukashenko.

El considerado último dictador de Europa, al no frenar la oleada de inmigración indocumentada hacia la UE, pretende castigar así a los Veintisiete por las cuatro rondas de sanciones que impusieron a su régimen por sus políticas represivas y antidemocráticas.

Putin pidió a la UE que resuelvan directamente con Bielorrusia la crisis migratoria.

"Hablen con las autoridades bielorrusas. ¿Qué hacen hablando con nosotros?. Rusia no tiene nada que ver en esto", recalcó el mandatario ruso después de que algunos líderes europeos le urgieran a influir en Lukashenko para que resuelva la situación de los afganos bloqueados en la frontera.

En agosto pasado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una serie de medidas provisionales para que Polonia y Letonia se ocupen al menos hasta el 15 de septiembre de sendos grupos de 32 afganos y 41 kurdos iraquíes.

El miércoles hizo lo mismo con Lituania, al ordenarle que se encargue hasta al menos el 29 de septiembre de cinco afganos.

Este jueves dijo, de pie al lado de Putin, que Minsk está lista para negociar con la UE si quiere tener relaciones normales.

"Siempre haremos lo que tengamos que hacer como socio fiable. Si Europa quiere relaciones normales, por favor, estamos listos para llegar a un acuerdo mañana mismo", señaló.

Sin embargo, el presidente de Bielorrusia dio el miércoles el paso formal para suspender el acuerdo de readmisión de inmigrantes indocumentados con la UE, que está en vigor desde julio de 2020, al enviar al Parlamento la ley correspondiente.