Previa del encuentro: AS Mónaco recibe en su feudo a Olympique de Marsella

Mónaco recibe este sábado a las 21:00 la visita de Marsella en el Estadio Luis Ii durante su quinto encuentro en la Ligue 1.

AS Mónaco encara con optimismo para el partido de la quinta jornada tras ganar a domicilio por un marcador de 2-1 a Troyes en el Stade de l'Aube, con un gol de Sofiane Diop. Desde el inicio de la temporada, los locales han vencido en uno de los cuatro partidos disputados hasta ahora, con tres goles a favor y cinco en contra.

Respecto al equipo visitante, Olympique de Marsella logró derrotar a AS Saint Etienne 3-1 durante su último encuentro en la competición, con goles de Gerson, Cengiz Under y Matteo Guendouzi, por lo que pretende mantener su racha de victorias en el estadio de AS Mónaco. De los tres partidos que ha jugado en esta temporada de la Ligue 1, Olympique de Marsella ha ganado dos de ellos y suma una cifra de cinco tantos encajados frente a ocho a favor.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, AS Mónaco tiene un balance de una derrota y un empate en dos partidos jugados como local, de modo que las visitas al estadio Estadio Luis Ii no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En las salidas, Olympique de Marsella logró vencer en su único enfrentamiento fuera de casa de lo que llevamos de competición.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Estadio Luis Ii, obteniendo como resultado 11 victorias, nueve derrotas y cinco empates a favor de AS Mónaco. A su vez, es destacable la racha de los locales, que llevan dos encuentros seguidos ganando en casa frente a Marsella. La última vez que se enfrentaron estos conjuntos en la competición fue en enero de 2021 y el partido acabó con un resultado de 3-1 para Mónaco.

Analizando la tabla clasificatoria de la Ligue 1 podemos ver que los visitantes tienen una ventaja de tres puntos con respecto a AS Mónaco. El equipo de Niko Kovac se sitúa en el decimocuarto lugar con cuatro puntos en su casillero. En cuanto a su rival, Olympique de Marsella, se sitúa en quinta posición con siete puntos.