Portaltic.-Twitter prueba las reacciones a los tuits mediante 5 emojis

MADRID, 10 (Portaltic/EP)



Twitter ha comenzado a probar una nueva función con la que permite a los usuarios reaccionar a una publicación a través de cinco emojis diferentes, de forma similar a lo que ya sucede en otras redes sociales como Facebook, aunque por el momento solo está disponible en Turquía.



La plataforma ya permitía marcar con 'me gusta' los 'tuits', pero con la prueba actual se pueden escoger cinco emojis: interesante, triste, divertido, unas manos aplaudiendo y un corazón rojo para el ya existente 'me gusta', como ha informado Twitter a TechCrunch.



Las reacciones en Twitter ya están presentes en los mensajes directos, pero su llegada a los 'tuits' se dio a conocer originalmente en marzo, cuando la plataforma preguntó a los usuarios sobre qué tipo de reacciones deseaban ver, dando a elegir entre diferentes opciones.



Con respecto a esta lista original, Twitter ha optado por eliminar aquellas que tienen significados negativos por el efecto perjudicial que esto podría tener en la conversación en la plataforma.



"Aunque 'frustración' y 'rabia' son también emociones comunes que las personas sienten al leer 'tuits', y algunas personas quieren expresar su desacuerdo con los tuits, no vamos a incorporarlos a las reacciones con emojis", ha explicado un portavoz de Twitter al medio citado.



Por el momento, las reacciones se probarán durante un tiempo limitado entre los usuarios de la plataforma en Turquía, un experimento que Twitter usará para evaluar su efecto en las conversaciones.