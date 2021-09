Portaltic.-PlayStation muestra God of War Ragnarök y anuncia Marvel's Spider-Man 2, Wolverine y un 'remake' de Star Wars: KOTOR

10-09-2021 God of War Ragnarök POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION



MADRID, 10 (Portaltic/EP)



PlayStation ha mostrado el primer trailer de God of War Ragnarök, así como otras novedades para su consola PS5 como el anuncio de Marvel's Spider-Man 2, un juego protagonizado por Lobezno (Marvel's Wolverine) y el 'remake' de Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR).



La división de videojuegos de Sony ha celebrado la noche de este jueves su evento PlayStation Showcase 2021, en el que ha mostrados los videojuegos que llegarán a su consola PS5 en los próximos meses, tanto por parte de sus estudios como de terceros.



God of War Ragnarök, el primer juego de la saga de Kratos para la nueva generación de consola, ha mostrado su primer trailer. La historia, que continúa los hechos de God of War (2018), tiene como antagonistas a los dioses nórdicos Freya y Thor, que se enfrentarán a Kratos y su hijo Atreus.



El estudio de videojuegos Insomniac Games ha aprovechado el PlayStation Showcase para anunciar los dos próximos grandes títulos en los que trabaja: Marvel's Spider-Man 2 y Marvel's Wolverine, ambos inspirados en los superhéroes de Marvel.



Por una parte, Marvel's Spider-Man 2 continúa la historia del primer videojuego de la saga del hombre araña, protagonizada por Peter Parker y Miles Morales, y llegará en exclusiva para PlayStation 5 en 2023, como ha informado PlayStation en un comunicado. Venom tendrá su aparición en este título.



Por otra parte, Insomniac ha anunciado también Marvel's Wolverine, un videojuego independiente protagonizado por el superhéroe Lobezno, que también llegará a la PS5 y con el que el estudio busca darle un "aire fresco" al personaje.



Las sagas cinematográficas han tenido más presencia en el PlayStation Showcase, donde Aspyr Media y Lucasfilm Games han anunciado un 'remake' de Star Wars: Knights of the Old Republic, ambientado 4000 años antes de los acontecimientos de la trilogía original.



Casi 20 años después del lanzamiento del videojuego original, este videojuego de la saga Star Wars llegará como exclusiva temporal a PS5. Sus desarrolladores han asegurado que están "rehaciendo el clásico RPG desde cero para adaptarlo a los tiempos que corren".



Sus responsables aseguran en un comunicado que el nuevo Star Wars: Knights of the Old Republic contará "con tecnología, características y gráficos modernos, sin perder la integridad de la historia y de los personajes".



Uno de los anuncios que han protagonizado el evento de PlayStation ha sido la llegada de GTA V y GTA Online a la consola de nueva generación de Sony.



La nueva versión, que se lanzará en marzo de 2022 para PS5, contará con "una serie de mejoras técnicas y gráficas", según PlayStation, entre las que se incluirán mejoras de rendimiento para determinados vehículos en GTA Online.



Otros de los videojuegos destacados de PS4 que harán su llegada ahora a la nueva PS5, y también a PC, serán Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: Colección Legado de los Ladrones.



Estos juegos de la saga de Naughty Dog protagonizada por el cazarecompensas Natham Drake llegarán a principios de 2022 para PS5, mientras que la versión para PC llegará poco después, como recoge un comunicado.



Para completar el evento, Ubisoft ha mostrado también el mundo de Rainbow Six Extraction -se lanzará en enero de 2022-, el lanzamiento de Bloodhunt para PS5 a finales de este año, la remasterización del videojuego de terror Alan Wake Remastered -saldrá a la venta para PS4 y PS5 el 5 de octubre- y el anuncio de Tchia, un juego inspirado en Nueva Caledonia.