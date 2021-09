Portaltic.-Apple Watch incorporará el registro de la temperatura para la salud, según el analista Ming-Chi Kuo

14-06-2021 Apple Watch Series 6 POLITICA APPLE



MADRID, 10 (Portaltic/EP)



Los auricualares inalámbricos AirPods de Apple incorporarán en un futuro modelo funciones de gestión de la salud, ya presentes en los relojes Apple Watch pero que en el modelo de 2022 se ampliarán con el registro de la temperatura.



Apple celebrará el martes 14 de septiembre un evento en el que se espera que presente la nueva generación de teléfonos iPhone, pero también los nuevos Apple Watch y AirPods, aunque no será hasta el próximo año cuando estos dos últimos dispositivos incorporen nuevas capacidades enfocadas a la salud.



El analista Ming-Chi Kuo ha hecho referencias a Apple Watch 8 (estando pendiente el anuncio de la serie 7) en una nota a inversores, en relación con las nuevas funciones avanzadas de salud que incorporará, como ha recogido Apple Insider.



Estas funciones avanzas incluirían el registro de la temperatura, una capacidad que no se encuentra disponible actualmente en los relojes inteligentes de Apple. También llegarían funciones de gestión de la salud a los auriculares inalámbricos AirPods en los próximos dos años, pero el analista no ha detallado más al respecto.