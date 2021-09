Pochettino no convocará a Messi ante el Clermont y Ramos sigue de baja

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 10 sep (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain (PSG), el argentino Mauricio Pochettino, anunció este viernes que no llamará ante el Clermont a los sudamericanos que fueron con sus selecciones, entre ellos a Leo Messi, y dijo que Sergio Ramos, lesionado desde hace casi dos meses, sigue con su recuperación.

Pochettino señaló que "por sentido común" no convocará mañana para el choque de Liga ante el recién ascendido Clermont Ferrand a ningún internacional argentino o brasileño del PSG, pues algunos estaban aún jugando anoche a las 3 horas de la madrugada de Francia. Argentina se midió a Bolivia (3-0, todos ellos autoría de Messi) y Brasil, a Perú (2-0, uno con la firma de Neymar).

De este modo, el debut de Messi ante la hinchada del Parque de los Príncipes se hará esperar. El astro argentino disputó sus primeros 25 minutos ante el Stade de Reims el 29 de agosto.

Tampoco estarán mañana otros pesos pesados como Neymar o Angel di María.

Sobre Ramos, dijo que sigue recuperándose y espera que esté listo para el debut del PSG en la Liga de Campeones ante el Brujas, el próximo 15 de septiembre.

"No me inquieta (la situación de Ramos), sigue los pasos que tiene que hacer", aclaró Pochettino.

Otro español convaleciente, el lateral zurdo Juan Bernat, fue objeto de análisis de Pochettino, pues no fue incluido en la lista de la Liga de Campeones.

"Lleva más de un año lesionado y está claro que, en el caso cercano que pueda estar a disposición del equipo, necesita partidos de competición", indicó el técnico, quien opinó que no la Champions no es lo ideal para tener rodaje.

Nuno Mendes, lateral zurdo portugués, fue fichado para reforzar el costado izquierdo, aunque tampoco estará listo para mañana.