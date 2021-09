Pekín estudia controlar la cotización en Hong Kong de sociedades 'offshore' chinas- fuentes

FOTO DE ARCHIVO: La bandera de China frente al edificio de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores china en Pekín, China, el 9 de julio de 2021. REUTERS/Tingshu Wang

HONG KONG, 10 sep (Reuters) - El organismo regulador de los valores en China está estudiando la posibilidad de ampliar su control de las cotizaciones en el extranjero de compañías extraterritoriales, o sociedades 'offshore', para incluir los debuts en la bolsa de Hong Kong, según han declarado cinco personas con conocimiento del asunto.

La Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC, por sus siglas en inglés) ya ha creado un equipo para centrarse en las empresas que pretenden cotizar en el extranjero utilizando la llamada estructura corporativa de entidad de interés variable (VIE, por sus siglas en inglés) que, según Pekín, ha dado lugar a prácticas abusivas.

Sin embargo, algunos participantes en el mercado no esperaban que el escrutinio se extendiera a las empresas que quieren cotizar en Hong Kong, el lugar preferido por las empresas de la segunda economía del mundo para captar capital en el extranjero.

No obstante, en virtud de las nuevas normas que se están redactando, la CSRC no excluirá de la solicitud de aprobación a las empresas chinas que cotizan en Hong Kong con una estructura VIE , dijeron las fuentes a Reuters bajo condición de anonimato, dada la sensibilidad de esta modificación.

La medida no sería un buen augurio para el centro financiero asiático, ya que podría dificultar la labor de las empresas chinas que buscan un lugar más cercano a su país en un contexto de controles más estrictos en Estados Unidos, otro de los principales destinos de las salidas a bolsa en el extranjero.

Los cambios propuestos forman parte de las enérgicas medidas que China está llevando a cabo desde hace meses contra las empresas privadas para frenar la "expansión desordenada de capital" que ha implicado a gigantes como Alibaba, Ant Group y el gigante del transporte por carretera Didi.

Las fuentes añadieron que no hay un calendario para la presentación de las nuevas directrices.

La CSRC no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (HKEX), el operador de la bolsa local, y el regulador de mercados Securities and Futures Commission declinaron hacer comentarios.

ESTRUCTURA VIE

La estructura VIE se creó hace dos décadas para eludir las normas que restringen la inversión extranjera en sectores sensibles como los medios de comunicación y las telecomunicaciones, permitiendo a las empresas chinas captar fondos en el extranjero a través de la cotización en bolsa.

Ha sido ampliamente adoptada por las empresas chinas de la nueva economía, principalmente las empresas basadas en Internet, que suelen estar constituidas en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas y, por tanto, quedan fuera de la jurisdicción legal de Pekín.

De acuerdo con las normas vigentes, las empresas chinas con una estructura VIE no tienen que solicitar las aprobaciones regulatorias formales para las salidas a bolsa en Estados Unidos o en Hong Kong, y pueden evitar el escrutinio y el largo proceso de investigación de las salidas a bolsa que tienen que superar las empresas constituidas localmente.

En 2021 se han realizado debuts en bolsa por valor de 35.300 millones de dólares en Hong Kong, de los cuales las empresas chinas representaron el 96,3%, según datos de Refinitiv. El valor de las operaciones es superior a los 22.760 millones de dólares del año anterior, según los datos.

Por otra parte, HKEX también ha aumentado el escrutinio de los candidatos chinos a salir a bolsa que ahora se enfrentan a más consultas sobre posibles cuestiones regulatorias, dijeron dos de las fuentes, que asesoran a algunas de esas empresas.

