O.Próximo.- El escudo antimisiles de Israel neutraliza un cohete disparado desde Gaza

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El escudo antimisiles de Israel ha neutralizado un cohete que ha sido disparado este viernes desde Gaza, según han anunciado las Fuerzas de Defensa israelíes en un mensaje en la red social Twitter.



"Terroristas en Gaza acaban de lanzar un cohete a Israel" han escrito en el mensaje, aclarando después que el proyectil fue interceptado por su sistema de defensa antiaéreo (Cúpula de Hierro), "salvando la vida de civiles".



Según avanza el diario local 'The Times of Israel', el cohete hizo saltar las alarmas antimisiles de la región de Eshkol, en el este del país, donde varios residentes locales han asegurado oír diversas explosiones.



El ataque se produce apenas unas horas después del anuncio por parte enviado especial de Qatar a la Franja de Gaza, Mohamed al Emadi, sobre la cancelación del envío de ayuda económica a la zona porque la Autoridad Palestina ha decidido salirse de un acuerdo para transferir dinero a los trabajadores públicos de la Franja.



Según el medio 'The Jerusalem Post', que cita fuentes del lado palestino, la decisión de salirse del acuerdo afecta solo a los fondos destinados a trabajadores públicos, no a los que van a parar a familias necesitadas.



Qatar, por su parte, prometió enviar 500 millones de dólares (unos 423 millones de euros) a la Franja de Gaza tras los bombardeos de Israel en mayo, en los que murieron más de 200 personas, entre ellas 65 niños.



Durante este viernes, al menos 174 palestinos han resultado heridos en enfrentamientos con soldados israelíes en Cisjordania durante protestas contra la detención de ciudadanos palestinos en cárceles israelíes, con motivo de la fuga de seis presos de la región el pasado lunes.