Olimpia y Motagua, por el liderato y el Vida por seguir invicto

Jugadores del Motagua celebran un gol, en una fotografía de archivo. EFE/Jose Valle

Tegucigalpa, 10 sep (EFE).- Olimpia y Motagua, líderes con 14 puntos del torneo Apertura hondureño, buscarán en la octava fecha, que se jugará entre este sábado y el domingo en cinco canchas, consolidar sus posiciones de privilegio en tanto que Vida pretende extender su condición de único invicto a expensas del Platense.

Real España, que dirige el mexicano Raúl 'Potro' Gutiérrez, apostará este sábado por, al menos, alcanzar al Motagua, del argentino-hondureño Diego Vázquez.

Por contra, la apuesta de Motagua será vencer al Real España y esperar a que Olimpia, en cuyo banquillo está el agentino Pedro Troglio, tropiece en su duelo con el Universidad Pedagógica.

El Real España es quinto con once puntos, tres menos que el Olimpia y el Motagua.

El Olimpia será anfitrión del Universidad Pedagógica, que con once enteros, también quiere saltar a una mejor posición.

En el tercer partido del sábado, el Victoria, que tiene uno pendiente con el Real España, recibirá al Marathón, que dirige el uruguayo Martín García.

El Victoria, que ahora dirige Salomón Nazar, intentará poner fin a la mala racha de no haber ganado ni un partido, ni anotado goles.

En seis juegos disputados hasta ahora, el Victoria, que en el presente torneo regresó a la primera división, después de haber descendido hace cinco años a la segunda, ha recibido trece anotaciones.

La situación pinta muy difícil para el Victoria, que aún ganando seguiría en el último lugar, superado por el Platense, que es penúltimo en la clasificación con cinco puntos.

El domingo, el Real Sociedad, que ocupa la séptima casilla con siete puntos, recibirá al Honduras Progreso, su escolta más cercano, situado en la octava, con cinco.

La jornada se cerrará con el juego entre los locales del Platense, de Ramón "Primitivo" Maradiaga, y el Vida, que tiene como entrenador al portugués Fernando Mira.

El Platense tratará de mejorar sus números en la tabla y acabar con el único invicto que queda en lo que va del torneo.

El Vida se ha situado en la tercera posición con trece puntos, saldo de tres triunfos y cuatro empates, y es la escolta más cercana que tienen los líderes Olimpia y Motagua.