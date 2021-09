Más expertos auguran una tormenta en el mercado bursátil de EEUU

(Bloomberg) -- Estrategas de casi todos los principales bancos de Wall Street han lanzado esta semana un mensaje de nerviosismo sobre el mercado de valores de Estados Unidos.

Las últimas opiniones provienen de Deutsche Bank AG y Goldman Sachs Group Inc., y se hacen eco de pronunciamientos anteriores de Morgan Stanley, Citigroup Inc. y Bank of America Corp.

Si bien los bancos de inversión tienden a ser comedidos en sus perspectivas, existen aspectos comunes que sustentan sus proyecciones de que el mercado es vulnerable. Las valoraciones están en extremos históricos, las acciones han subido sin parar durante siete meses, la economía parece débil y la Reserva Federal se está preparando para reducir el estímulo.

“El riesgo de que la corrección sea dura es cada vez mayor”, escribieron estrategas de renta variable de Deutsche Bank, entre ellos Binky Chadha. “Las correcciones de valoraciones no siempre requieren retrocesos del mercado, pero sí limitan los rendimientos”.

Parte de la tensión del mercado ya se está notando. El S&P 500 ha caído cerca de un 1% en las últimas tres sesiones, aunque se ha disparado un 100% desde los mínimos de marzo de 2020.

A continuación presentamos un resumen de los comentarios de esta semana:

Binky Chadha, estratega de renta variable de Deutsche Bank

“Las valoraciones de las acciones a nivel de mercado son históricamente extremas en casi todas las métricas”. Los ratios de precio-ganancia pasados y a futuro, así como las métricas de valoración basadas en el valor empresa y el flujo de caja, están todos en los percentiles 90, señaló.

James Congdon, codirector de la división de investigación de Canaccord Genuity Quest

“Los mercados bursátiles mundiales pueden estar entrando en un periodo de agitación”. Añadió que los inversionistas deberían favorecer a las empresas más fuertes con flujos de caja robustos frente a las más débiles y especulativas.

Dominic Wilson, estratega de investigación económica de Goldman Sachs

“Aunque las perspectivas generales del mercado estadounidense son sólidas en nuestro caso central, creemos que el máximo optimismo cíclico en EE.UU. puede haber quedado atrás”. Los estrategas dijeron que las coberturas parecen atractivas, especialmente en un horizonte temporal más corto.

Andrew Sheets, estratega de activos cruzados de Morgan Stanley

“Vamos a tener un período en el que los datos van a ser débiles en septiembre, en el momento en el que hay un mayor riesgo de la variante delta y de la reapertura de las escuelas”. El banco recortó el martes las acciones estadounidenses a subponderación y las acciones mundiales a igual ponderación.

Savita Subramanian, directora de estrategia cuantitativa y acciones estadounidenses de Bank of America

“El S&P 500 se ha convertido esencialmente en un bono de cupón cero a 36 años”, dijo. “Si se mira la duración del mercado hoy, es básicamente de mayor duración de lo que ha sido nunca. Esto es lo que me asusta”.

La amenaza es que “cualquier movimiento al alza en el costo del capital a través de las tasas de interés, los diferenciales de crédito, las primas de riesgo de las acciones, va a suponer básicamente un enorme golpe para el mercado en relación con la sensibilidad que hemos visto en el pasado”, señaló.

