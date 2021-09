Marc Márquez, a pesar de su caída, dice que está "contento con el día"

El piloto Marc Márquez (Repsol Honda Team) escucha a un miembto del equipo antes de empezar la sesión de entrenamiento de MotoGP que se celebra hoy en el circuito turolense de Motorland Alcañiz, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio Tissot de Aragón. EFE/Javier Cebollada

Alcañiz (Teruel), 10 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que fue octavo al final de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Aragón de MotoGP, señaló que, a pesar de sufrir una caída, está "contento con el día".

"Es cierto que la caída ha cambiado un poco el plan, que era usar el neumático blando en distancia de carrera y hemos tenido que adaptarnos, pero ha cambiado el plan de la tarde aunque no cambia el del fin de semana", aseguró el ocho veces campeón del mundo.

Sobre la caída, aclaró: "No me ha estorbado mi hermano; venía yo por detrás pero vienes de una recta muy larga, más el rebufo, más el viento de cola y he renunciado -a hacer la trayectoria-, pero no lo suficiente y cuando he entrado en la zona sucia me he caído sin más".

"Me ha dado rabia porque era una situación que tenía controlada por el interior, incluso he pensado irme un poco largo y luego volver, pero no he aflojado lo suficiente, aunque al menos no nos hemos hecho nada", comentó el piloto de Repsol Honda.

"Vamos dando pasitos, pero pequeños, pero parece que todos los pilotos Honda vamos mejorando y ya dije hace tiempo que una cosa era mi físico y otra la moto; no se cambian los problemas de una carrera a la otra por lo que hay que seguir trabajando y aquí vamos mejor y éste es un circuito para sacar un buen resultado", afirmó.

"Por suerte el chasis se puede ir adaptando durante la temporada, y estamos trabajando con distintos chasis para comprender diferentes conceptos, estilos y a partir de ahí decidir con cuál empezamos el proyecto 2022, aunque estos chasis son prototipos y es una evolución constante, pero queremos encontrar un chasis de inicio como en 2019, con el que seguir desarrollando durante el año", explicó Marc Márquez, quien recalcó: "Todavía no estoy al ciento por ciento fino para descartar de entrada un chasis y por eso estamos haciendo tantas pruebas, para no perder el camino".

El piloto de Repsol Honda manifestó que en el equipo y con la fábrica buscan "una moto más fácil, más rápida, que tenga más adherencia y que gire mejor; un poco de todo, pero en general intentar buscar una moto polivalente, lo que se busca todos los años".

"Mucha gente dice 'es una moto para Márquez' pero en realidad todos los pilotos Honda tratamos de tener una moto que tenga más seguridad en el tren delantero, con más adherencia, pero la carta a los Reyes es una cosa y cuando lo pruebas en pista a veces va y a veces no", reconoció Marc Márquez.