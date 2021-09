Lolita Flores, harta de la polémica, se niega a justificar una vez más sus palabras sobre el feminismo

09-09-2021 Lolita Flores EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Elena Furiase se casa el próximo 18 de septiembre, está a punto de estrenarse un documental sobre la figura de la inolvidable Lola Flores y además está triunfando en el madrileño teatro Galileo con 'Llévame hasta el cielo', pero no es por ninguno de estas buenas noticias por las que Lolita Flores ha acaparado titulares en los últimos días, sino por sus palabras sobre el feminismo.



La artista visitó 'La Sexta Noche' para promocionar su último proyecto teatral y, tan sincera y clara como de costumbre, no dudó en confesar qué opina del feminismo, señalando que estaba en contra de cualquier término que acabe en "ismo" y que no creía que las mujeres tuviesen que estar por encima de los hombres, lo que muchos interpretaron como apología del machismo aunque lo que pretendía expresar era que no era partidaria de cierto tipo de feminismo radical. Poco después, y a pesar de explicar sus palabras, Lolita abandonaba Twitter ante los feroces ataques de cientos de usuarios, asegurando que no estaba dispuesta a soportar más impertinencias.



Admitiendo que no está pasando "por el mejor momento de mi vida", Lolita rompía su silencio de madrugada en Instagram para reivindicarse tras la polémica: "Libre, mujer y madre me debo a los míos. Artista siempre, mujer más que nunca, no necesito compasión sino ser yo misma. No quiero que me pasen la mano por el lomo, como a los perros. Pero para perra yo, callejera, canalla y estrella"



A esta polémica por el feminismo se ha unido la muerte de Jordi Rebellón, con el que la artista ha trabajado en varias ocasiones y por la que se mostró totalmente devastada en sus redes sociales. Un duro golpe en un momento complicado para Lolita que, sin poder ocultar su abatimiento, continúa cosechando éxitos con su obra teatral 'Llévame hasta el cielo'.



Sacando fuerzas de flaqueza la artista posó para nuestras cámaras tras la función - en la que hizo una emotiva dedicatoria a Jordi Rebellón - pero, muy afectada, confesaba no querer hablar del tema. Intentando pasar página con la polémica que se ha desatado en los últimos días, Lolita no podía evitar suspirar y, harta, ha evitado explicar una vez más sus palabras sobre el feminismo lanzando besos. ¡No te pierdas el siguiente vídeo!