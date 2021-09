Latam proyecta recuperar su rentabilidad precrisis al año 2024

Fotografía de archivo de un avión de la aerolínea Latam. EFE/ Federico Anfitti

Santiago de Chile, 9 sep (EFE).- La aerolínea Latam, la más importante de Latinoamérica, presentó este jueves su plan de negocios a cinco años en el marco de su plan de reorganización y proyectó la recuperación de su rentabilidad a niveles previos a la pandemia de coronavirus al año 2024.

La presentación de la compañía, en conjunto con sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú, considera además un aumento del resultado operacional del 78 % al 2026, comparado con el periodo prepandemia, gracias a la recuperación de la demanda, el plan de flota y las proyecciones operacionales y financieras hasta el año 2026, entre otros aspectos.

El plan de la aerolínea tuvo buena recepción por parte de sus accionistas mayoritarios y principales acreedores, que presentaron diversas ofertas —el número concreto no fue especificado— de financiamiento del orden de más 5.000 millones de dólares cada una.

Cada propuesta contempla recaudar esos más de 5.000 millones de dólares a través de la emisión de nueva deuda y capital en el Grupo Latam, que sería respaldada por las partes que hacen la propuesta.

Todo ello en el marco del plan de salida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que la compañía se acogió el año pasado ante el golpe económico que le asestó la pandemia y que permite a una empresa que no puede pagar sus deudas reestructurarse y seguir funcionando sin la presión de los acreedores.

"A pesar de la dramática crisis que hemos enfrentado, hemos aprovechado al máximo nuestra reestructuración, no solo volviéndonos sustancialmente más eficientes sino también consolidando una mejor propuesta de valor para los clientes, lo que ha sido reafirmado por el gran interés que hemos recibido en proporcionar financiación de salida", afirmó el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, según recogió el comunicado.

La compañía también informó que ingresó una moción que busca extender el periodo de exclusividad para presentar su plan de reorganización por el Capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense hasta el 15 de octubre de 2021 y solicitar las aprobaciones del mismo plan hasta el 15 de diciembre de 2021.

Latam, nacida en 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, volaba antes de la pandemia a 145 destinos en 26 países y operaba aproximadamente 1.400 vuelos diarios, transportando a más de 74 millones de pasajeros anuales.

Con la pandemia, redujo su operación hasta en un 95 % y concluyó el 2020 con una caída de sus ingresos operacionales a un 58,4 % y una pérdida neta de 4.545,9 millones de dólares.