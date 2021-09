Laso: "Era obligatorio rearmar la plantilla"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, en una imagen de archivo. EFE/ Enric Fontcuberta

Madrid, 10 sep (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó por videoconferencia en la previa de la semifinal de la Supercopa, en la que se enfrentará al Tenerife, que "el equipo está bien" y con respecto a los cuatro fichajes que "era obligatorio rearmar la plantilla".

"Los finales de partido del Real Madrid desde hace unos años eran bastante reconocibles con Llull, Rudy, el 'Chacho', Felipe, Carroll, Mirotic, etc. Iban a estar en la pista seguro. Los equipos deben evolucionar y hemos tenido un par de años difíciles por la salida de jugadores importantes y por las lesiones de larga duración", dijo Laso a pregunta de EFE.

"En este orden de cosas era obligatorio rearmar la plantilla sabiendo que no se pueden clonar jugadores y de que tenemos unos jugadores veteranos que todavía pueden dar muchas cosas al equipo y unos jóvenes que vienen empujando con fuerza. Lo importante es volver a ser un equipo", añadió el entrenador del Real Madrid.

Respecto al equipo que jugará en Tenerife, Laso confirmó la ausencia de Trey Thompkins, Anthony Randolph y Alberto Abalde.

"Son tres bajas importantes. Thompkins y Randolph no están para jugar y la rotura de fibras de Abalde no nos permite contar con él. Los demás están, aunque alguno, si no fuera la Supercopa y el primer título de la temporada no estaría", apuntó.

"Hemos tenido a 9 jugadores en competiciones internacionales con distintas fechas y situaciones, dos bajas de larga duración y dos con Covid. Ha sido una pretemporada especial, pero debemos acostumbrarnos a esto. Además, es algo común en todos los equipos. Nos llega muy pronto, como a todos, pero vamos con mentalidad ganadora y para que nos sirva de base para ser competitivos todo el año", siguió Laso.

Respecto a los cuatro fichajes del equipo, el técnico los puso en valor.

"Poner en duda a alguno de los cuatro fichajes sería absurdo, aunque eso no significa que lo vayan a hacer bien. Williams-Goss es quizá el más desconocido, pero esperamos grandes cosas de él. Guerschon Yabusele es muy potente en las posiciones de '3' y '4', con experiencia NBA y en Euroliga. Y Thomas Heurtel y Adam Hanga son dos jugadores contrastados y que conocen el equipo", resaltó.

Donde no entró el entrenador fue en la situación de Jaycee Carroll.

"Está claro que ahora mismo no contamos con él. No está aquí ni tiene contrato con el club. Siempre ha generado muchas situaciones en ataque y es muy madridista", declaró.

Por lo que al Tenerife se refiere, Laso habló de su peligro y dificultad.

"Lo fácil sería hablar de Huertas y Shermadini, pero hay mucho más detrás, Salin, Doornekamp, Fitipaldo, Sulejmanovic, Sergio Rodríguez, Wiltjer... Han mantenido su estilo de juego y han ido acoplando piezas. Es el equipo con más automatismos naturales de la Liga y eso es fruto de un gran trabajo que valoro", resaltó.

"Además en Tenerife habrá mucho ambiente porque los aficionados siempre apoyan a su equipo. Estamos contentos de que la gente vuelva a los pabellones", finalizó Pablo Laso. EFE