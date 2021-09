Las últimas 5 fotos de Falcao que están arrasando en Instagram

Falcao (@falcao) ha causado un gran éxito en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 1.321.839 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes fueron:





Eso es mi compañera. “sin agallas no hay gloria” 💪🏼





Galatasaray friends, thank you all for your continuous support. I felt your love and support all the time. Thank you, Istanbul, and thank you millions of Galatasaray fans around Turkey. 🇹🇷Likewise, I would like to thank all my teammates, assistants, coaching staff, and directors. Best wishes for this season. 🤝





Palpitando y recordando las Eliminatorias ❤️





Gran esfuerzo de todo el equipo. Punto valioso en plaza difícil.





Balance positivo. Gran esfuerzo de todo el equipo. Aún queda un camino largo. Seguir trabajando para lo que viene. 🇨🇴