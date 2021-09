Las claves de la Panamá de Christiansen en el comienzo del camino hacia Catar

José Rodríguez (i) de Panamá disputa un balón con José Ramírez de México, el 8 de septiembre de 2021, en un partido de las de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 entre las selecciones de Panamá y México en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 10 sep (EFE).- Panamá tuvo un arranque en las eliminatorias hacia el Mundial de Catar 2022 algo vertiginoso, pero para muchos el mejor que ha firmado una selección panameña en años, con juego atractivo y que da resultados, por el momento.

El equipo de Panamá dejó una buena impresión en este arranque, pero ¿qué dejó la roja centroamericana en estos tres primeros pasos a lo que puede ser la clasificación a su segundo mundial de mayores?

CHRISTIANSEN CONSIGUIÓ SU 11 TITULAR

Una de las críticas constantes hacia Thomas Christiansen era que en ninguno de los juegos previos al octogonal final de Concacaf, incluyendo los amistosos, nunca repetía alineación.

En estos primeros tres choque, el estratega al mando de la roja centroamericana, parece haber conseguido los engranes principales que harán que su barco tome dirección hacia un fin, Catar 2022.

En los tres partido calcó una alineación, misma que le dio buenos resultado.

BUENAS SENSACIONES

El técnico y exseleccionado panameño Jorge Luis Dely Valdés señaló este viernes a EFE que Panamá deja buenas sensaciones en los tres partidos, superior a Costa Rica y Jamaica.

"Si haces un balance general te quedas que es positivo sacar 5 puntos de 9, los jugadores y cuerpo técnico seguro analizaron que pudo haber sido mínimo 7 y porque no los 9, todo esto por como se reflejó el desarrollo cada partido, por ejemplo vs costa rica, todos sabemos que se pudo haber ganado, solo faltó el gol", puntualizó Dely Valdés.

Agrego que frente a México fue un tiempo para cada uno, pero se quedó "con la sensación de que se pudo hacer un poco más".

SÓLIDA Y JOVEN ZAGA

Lo que parecía ser el dolor de cabeza para Panamá luego de una mediana actuación en Copa Oro, su defensa, Christiansen ha conseguido armar su equipos atrás.

Andrés Andrade de 22 años, Michael Amir Murillo de 25 años, Fidel Escobar de 26 años y Eric Davis, con 30 años son los responsables del sistema operativo defensivo que llevó a Panamá solo recibir un gol en está primera llave de las eliminatorias.

UNA PANAMÁ QUE NO PRESTA LA PELOTA

Contra Costa Rica, Jamaica y México los panameños se defendían de la manera más efectiva en el fútbol, no prestando la pelota.

Eso lo muestran los números, frente a los ticos la posesión de balón fue de 56%, contra Jamaica fue de 59%, con la única salvedad que contra Costa Rica la tenencia de pelota no se tradujo a gol. Ante los mexicanos fue de 47%, siendo un partido de dominio de un tiempo por equipo.

DELANTERA CON GOL

Esas viejas preocupaciones de que la delantera no anotaba quedó en el pasado.. Cuatro goles marcados en esta primera jornada de eliminatorias tres fueron marcados por delanteros.

Contra Jamaica anotaron los delanteros Rolando Blackburn y Cecilio Waterman. Blackburn repitió dosis frente a los mexicanos. El otro tanto panameño fue del defensa Andrés Andrade.

CONTENCIÓN Y CREACIÓN DE LUJO

Panamá, en estos tres primeros duelos sostuvo esas arremetidas de sus rivales en el medio campo, con dos jugadores que combinan bien su juventud y experiencia.

Aníbal Godoy, de 30 años, estuvo completo en cancha los tres primeros partidos, siempre atento y destruyendo jugadas en el mediocampo, pero con la ayuda de Adalberto Carrasquilla, un chico de 20 años que hasta hace poco jugaba para el F.C.Cartagena de la segunda B de España.

En la creación los panameños pueden dormir tranquilos mientras que el mediocampo lo maneje Alberto Quintero, quien a sus 33 años, muestra una calidad suficiente para que los velocistas José Luis Rodríguez y Édgar Yoel Bárcenas trabajen a su ritmo.

Rogelio Adonican Osorio