La UE muestra "preocupación" por falta de diversidad del gobierno talibán

Bruselas, 9 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) mostró este jueves su "preocupación" tras el nombramiento de un gobierno interino por los talibanes el martes pasado, cuya composición "no está a la altura de las promesas" de que sería "inclusivo" y reflejo de la "diversidad" del país.

"Su composición no está a la altura de las promesas declaradas por los talibanes sobre la necesidad de un gobierno inclusivo que refleje la diversidad política, religiosa y étnica de Afganistán", afirmó en un comunicado el portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Un gobierno "incluyente y representativo" es un elemento "clave" para un Afganistán "estable y pacífico", añadió el portavoz, tras recordar que esa condición es también "un punto de referencia esencial para el compromiso de la UE".

La UE, por lo tanto, "espera tal inclusión y representación en la composición futura del Gobierno", insistió el portavoz, dos días después de que los nuevos líderes de Afganistán anunciasen la composición de su gobierno sin presencia de mujeres y con todos sus miembros de la formación islamista.

La inclusividad y la diversidad son algunos de los requisitos que los ministros de Exteriores de los Veintisiete impusieron a los talibanes la semana pasada para entablar un diálogo con ellos.

Los talibanes revelaron el martes los miembros clave de su nuevo gobierno interino, en el que el mulá Hassan Akhund es el nuevo presidente, con el mulá Abdul Ghani Baradar como su mano derecha y jefe del Gabinete de ministros.

Además de la formación de un ejecutivo inclusivo, la UE también exige a los talibanes que permitan las evacuaciones de los europeos y afganos que no pudieron abandonar el país a finales de agosto; que respeten los derechos humanos, incluidos los de las mujeres; y que respeten la libertad de prensa y el acceso a la ayuda humanitaria.