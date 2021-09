La represión de la prensa en Filipinas se cuela en el último día del Festival de Venecia

EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Venecia (Italia), 10 sep (EFE).- La represión contra la prensa en Filipinas es el tema central de "On the Job: The missing 8", la película de Erik Matti estrenada hoy para cerrar la competición del 78º Festival de Venecia, que mañana asignará su León de Oro.

La cinta es "un híbrido" entre una historia de gángsters y de investigadores, explicó Matti en rueda de prensa, y gira en torno a cuestiones "políticas y muy serias", mezclando un tono desenfadado y a menudo irónico con una violencia cruda.

El cineasta aseguró que no espera ningún tipo de represalias en su país por este thriller y, preguntado si estaba seguro, respondió entre carcajadas: "No lo se, lo descubriremos en el aeropuerto".

La película es la más larga de las veintiuna que compiten por el máximo galardón del certamen italiano, al durar tres horas y cuarenta minutos, una extensión del todo necesaria para su creador.

"Soy la última persona en querer una película de más de tres horas, suelo rodar filmes lo más cortos posibles, pero no podía contar esta historia en menos tiempo, lo intentamos pero no funcionaba", refirió en la rueda de prensa.

Y se justificó: "Esto me ha permitido abordar temas serios mientras entretengo al público".

Inspirado en hechos reales, "On the Job: The missing eight" narra la desaparición de ocho periodistas en las sombras del poder de un caudillo local.

El protagonista, Sisoy Salas (John Arcilla), es un reportero corrupto al servicio del alcalde de su ciudad, Pedring Eusebio, pero tras la desaparición de sus colegas se ve obligado a cambiar su vínculo de lealtad con el político en busca de verdad y justicia.

Se trata en definitiva de una denuncia de la represión de la prensa perpetrada por la política, pero también a los medios de comunicación que colaboran con ese sistema corrupto publicando noticias falsas en beneficio del poder.

En las notas de dirección, Matti asegura que esta es "una realidad" de la que la prensa nunca habla en Filipinas.

El Festival de Venecia ha cerrado hoy su competición oficial con el estreno de esta película y de la francesa "Un autre monde" y mañana sábado anunciará los ganadores en una ceremonia que arrancará a las 19.00 locales (17.00 GMT).