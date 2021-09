La racha de Von Bredow-Werndl no se acaba y se impone en el Europeo de doma

Jessica Von Bredow-Werndl (centro) se impuso en el Gran Premio Especial de doma clásica, en el Campeonato de Europa que tiene lugar esta semana en Hagen (Alemania), a su compatriota y medalla de plata Isabell Werth (izq) y a la danesa Cathrine Dufour (dcha). EFE/Liz Gregg /Federación Ecuestre Internacional (FEI)

Madrid, 10 sep (EFE).- La amazona alemana Jessica Von Bredow-Werndl y su yegua ‘TSF Dalera BB’ están viviendo la mejor temporada de su carrera deportiva y a los tres oros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, más el oro por equipos en el Campeonato de Europa de doma clásica, suma ahora la victoria individual en el Gran Premio Especial.

En la arena de Hagen (Alemania), Von Bredow-Werndl concursó en el último lugar, lo que le permitió conocer lo que habían hecho todos sus rivales, en especial, su compatriota Isabell Werth, que junto a ‘Weihegold Old’ habían fijado una puntuación de 81,702 %.

Así, la número uno mundial necesitaba repetir una actuación como la del día anterior en la prueba por equipos e irse por encima de los 80 puntos porcentuales; barrera que pese a un par de fallos en el paso corto y en una de las diagonales superó para irse hasta el 84,271 %.

“Cuando entramos a la pista, Dalera se hizo aún más grande, levantó las orejas, estaba muy emocionada y cuando hice las extensiones de trote traté de no moverme porque podría haberla desequilibrado porque estaba “a fuego”. Fue una gran sensación, especialmente después de los Juegos Olímpicos, está tan en forma y tan feliz de nuevo”, explicó la ganadora en declaraciones a la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

Werth, gran dominadora de las dos últimas ediciones, obtuvo con esta plata su medalla número 26 en los campeonatos europeos y, en esta ocasión, sabía que el oro era muy difícil por el estado de forma de Von Bredow-Werndl y porque su yegua Weihegold “domina más el estilo libre que el programa especial”.

En tercera posición finalizó la amazona de Dinamarca Cathrine Dufour con el binomio ‘Bohemiam’, que sorprendió a otra de las favoritas, la británica Charlotte Dujardin con ‘Gio’, para ganarle el bronce por 81,079 % a 79,787 %, respectivamente.

Otros dos participantes de Gran Bretaña, Charlotte Fry y Carl Hester, y dos amazonas suecas, Juliette Ramel y Therese Nilshagen, completaron la lista de los 8 atletas que recibirán un premio económico por sus resultados.

Además, los 15 primeros clasificados en este programa individual participarán este sábado en el Gran Premio de Estilo Libre con música, también conocido como Kür, una de las pruebas más esperadas por el público germano al aunar reconocidas melodías con los movimientos de los binomios.

No habrá representación española en esta prueba, ya que José Antonio García Mena (72,842) con ‘Divina Royal’ en el puesto número 17 y Beatriz Ferrer-Salat (71,748) con ‘Elegance’ en el número 20, no alcanzaron el corte que estableció el británico Gareth Hughes (73,723).

Ferrer-Salat, medallista olímpica en Atenas 2004 y con cuatro metales en campeonatos europeos, reconoció a EFE que las medallas están lejos, “de momento”, pero que hay una generación de caballos jóvenes que en un par de años pueden elevar el nivel de resultados.

La amazona valoró positivamente la temporada exigente “con grandes torneos en poco tiempo”, que está disfrutando tras tantos meses sin competición y porque su caballo tiene “mucha energía” para responder en el rectángulo.

España finalizó en séptima posición en la prueba por equipos de este Europeo de Hagen, misma posición que alcanzó el pasado mes de julio en Tokio 2020.