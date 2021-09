La indignación de Biden con los no vacunados y otras claves de la covid

EFE/EPA/Ken Cedeno / POOL

Redacción América, 10 ago (EFE).- Mientras América se aproxima a los 86 millones de contagios de covid-19, la resistencia de millones de estadounidenses a inocularse colmaron la paciencia del presidente Joe Biden, que ordenó inmunizar a los trabajadores de empresas, lo que ha generado rechazo de varios gobernadores republicanos.

Esta y otras noticias son las claves de la vacunación esta semana:

LOS NO VACUNADOS COLMAN LA PACIENCIA DE BIDEN

El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció el jueves una norma que aún está por publicar y que afectará a todas las compañías que tengan 100 empleados o más, en las que trabajan al menos 80 millones de personas, a vacunarse sí o sí contra la covid-19.

Esas empresas deberán garantizar que sus trabajadores están vacunados con la pauta completa o, de lo contrario, obligarlos a mostrar un resultado de test negativo al menos una vez a la semana.

La gota de la paciencia del mandatario se agotó ante el incremento de los contagios, que ya llegan a 40,7 millones con 659.139 muertes, el país más afectado en todo el mundo, debido al rechazo de buena parte de la población a inmunizarse.

Biden defendió este viernes su nuevo mandato de vacunas ante las amenazas de varios gobernadores republicanos de demandarlo para frenarlo.

"Adelante, inténtenlo", dijo Biden durante una visita a una escuela pública en el barrio de Brookland, en Washington.

MORIR DE COVID: 11 VECES MÁS PROBABLE SIN VACUNAS

Un estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) reveló que las personas que no están vacunadas contra la covid-19 tienen 11 veces más probabilidades que los que sí lo están de morir por la enfermedad.

El informe se basó en el análisis de más de 600.000 casos entre abril y mediados de julio, anunció la directora de los CDC, Rochelle Walensky, durante una rueda de prensa del equipo contra la pandemia de la Casa Blanca.

"Los que no estaban vacunados tenían unas cuatro veces y media más probabilidades de contraer la covid-19, más de diez veces más probabilidades de ser hospitalizados y once veces más probabilidades de morir por la enfermedad", explicó Walensky.

El estudio revisó los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos en trece estados del país en un periodo en el que la delta ya "era la variante predominante que circulaba en el país".

Así mismo, un segundo estudio indica que la vacuna de Moderna es ligeramente más eficaz a la hora de prevenir las hospitalizaciones que las otras dos autorizadas: la de Pfizer-BioNTech y la de Johnson & Johnson (Janssen).

ANTICUERPOS DE SINOVAC CAEN AL 40 % TRAS 20 SEMANAS

Un estudio de la Universidad de Chile arrojó que la vacuna de Pfizer mantiene la positividad de sus anticuerpos IgG arriba de un 90 % tras 20 semanas de su aplicación, mientras que Sinovac tiene una caída progresiva de un 40 % en ese tiempo.

El reporte incluyó los datos de 64.813 personas evaluadas hasta el 2 de julio de 2021, y dentro de los principales resultados mostró también que la positividad general de IgG para los receptores de Sinovac alcanzó el 77 % después de la vacunación completa con dos dosis, mientras que una sola dosis de dicha vacuna produjo niveles bajos de positividad de IgG, con un 28,1 %.

"Hay que ser muy cauto con la interpretación porque eso no significa que las personas que han recibido Sinovac al cabo del tiempo estén necesariamente sin protección", señaló a través de un comunicado Miguel O'Ryan, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Los datos sí "proveen más evidencia para sugerir un refuerzo de vacunación, fundamentalmente en el caso de Sinovac", continuó el experto, además de evidenciar que la vacunación con dos dosis de Pfizer mantiene altos niveles de anticuerpos IgG aún a 20 semanas post segunda dosis.

ECUADOR VACUNARÁ A ESCOLARES DE 12 A 15 AÑOS

Los escolares entre 12 y 15 años en Ecuador recibirán a partir del próximo lunes una dosis de la vacuna de Pfizer, proceso que se llevará a cabo en los centros educativos, según informó el Ministerio de Educación.

"A partir del lunes 13 de septiembre hasta el sábado 30 de octubre se aplicará la única dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech contra la covid-19, esquema recomendado para este grupo etario", reza un comunicado oficial de la Cartera educativa.

El proceso se llevará a cabo en cada institución educativa con brigadas móviles de los Centros de Salud en todo Ecuador, donde hasta el momento hay vacunados 294.102 estudiantes de 16 años en adelante.

CIUDAD DE MÉXICO PREVÉ MÁS REAPERTURAS ANTE CAÍDA DE CONTAGIOS

Con una reducción del 45 % en los casos activos de la covid-19 frente a agosto, el pico máximo de la tercera ola, el Gobierno de Ciudad de México prevé una mayor reactivación, incluso de eventos recreativos.

El Gobierno reportó 35.000 infecciones activas, lo que contrasta con las 65.000 alcanzadas el 3 de agosto, y no registra afectaciones por la reapertura de escuelas y bares de las últimas semanas, comentó en rueda de prensa Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México.

"No ha habido impacto realmente ni de la entrada a clases ni de la apertura de las actividades esta semana, y vamos a evaluar la próxima semana ya para ampliar los horarios y que pueda retomarse la actividad nocturna", declaró la mandataria local en conferencia.

El Gobierno capitalino presumió que un 54 % de la población cuenta con el esquema completo de vacunación y un 90 % con al menos una dosis, por lo que están por superar las 10 millones de vacunas aplicadas.