Justin Trudeau de nuevo a la defensiva durante el segundo debate televisado

El primer ministro en funciones de Canadá, Justin Trudeau, en una fotografía de archivo. EFE/STR

Toronto (Canadá), 10 sep (EFE).- Los principales líderes políticos de Canadá celebraron en la noche del jueves el segundo debate nacional de cara a las elecciones del 20 de septiembre en el que, de nuevo, el primer ministro en funciones, Justin Trudeau, tuvo problemas para defender la convocatoria de elecciones anticipadas.

Trudeau debatió hoy en inglés con los líderes del Partido Conservador, Erin O'Toole, del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, del soberanista Bloque Quebequés (BQ), Yves-Francois Blanchet, y del Partido Verde, Annamie Paul, 24 horas después de compartir escenario con los mismos protagonistas para el debate en francés.

Y como ayer, Trudeau estuvo a la defensiva durante gran parte del debate y fue incapaz de explicar con claridad por qué convocó elecciones anticipadas en medio de la cuarta ola de la pandemia y sólo dos años después de los anteriores comicios.

Trudeau se limitó a señalar que era necesario que los canadienses tuviesen la oportunidad de decidir sobre las medidas a tomar para salir de la crisis causada por la pandemia. Pero la oposición acusó al líder del Partido Liberal de disolver el Parlamento sólo porque las encuestas le colocaban por delante en la intención de voto.

Pero desde que el 15 de agosto Trudeau convocó elecciones federales para el 20 de septiembre, los liberales han perdido la delantera en los sondeos que señalan ahora que los conservadores están en camino de ganar las elecciones.

Durante el debate, Trudeau, que ganó con mayoría absoluta las elecciones de 2015 pero que en 2019 sólo consiguió una mayoría simple en la Cámara Baja del Parlamento canadiense, fue presionado por los líderes de la oposición sobre sus políticas medioambientales, las relaciones con China y la crisis de Afganistán.

Fue precisamente durante el segmento dedicado a la crisis diplomática con China, que estalló en diciembre de 2018 cuando Canadá detuvo a petición de Estados Unidos a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, cuando el líder del BQ coló en el debate el nombre del político español Carles Puigdemont.

Blanchet dijo que el historial de defensa de los derechos humanos de Trudeau "no es perfecto" porque el líder liberal no hace nada. Y tras referirse a las políticas del Gobierno canadiense con respecto a los uigures chinos, Taiwan o Hong Kong, el líder soberanista añadió a la lista al expresidente de la Generalitat de Cataluña.

"Podemos nombrar Cataluña y al señor Puigdemont", declaró Blanchet.

El líder soberanista, que tras el debate acusó a los líderes de los otros cuatro partidos así como a la moderadora del debate de insultar a Quebec por, supuestamente, insinuar que los quebequeses son racistas, se refería a la decisión de las autoridades migratorias canadienses de no autorizar la entrada en el país a Puigdemont en 2019.

Puigdemont, que reside en Bélgica desde que en 2017 huyó de España, fue invitado de nuevo por Blanchet en julio de este año a visitar Quebec.

El expresidente catalán ha recurrido ante el Tribunal Federal de Canadá a la decisión del Gobierno canadiense de negarle la autorización para entrar en el país.