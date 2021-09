Guinea.- La UA suspende a Guinea tras el golpe de Estado y llama al Consejo de Seguridad a actuar

Una delegación de la CEDEAO viaja a Conakry, donde se reunirá con el líder de la junta



El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) ha decidido este viernes suspender la pertenencia de Guinea al organismo como consecuencia del golpe de Estado que la semana pasada lideró el general Mamady Dumbuya, mientras que ha llamado al Consejo de Seguridad a actuar.



De esta forma, Guinea queda suspendida de todas las actividades y órganos de toma de decisiones de la UA, según ha precisado el consejo en su cuenta de Twitter, donde ha instado al presidente de la UA, Moussa Faki Mahamat, a comprometerse con el resto de actores relevantes de la región para atajar la crisis institucional desatada en el país africano.



Además, han instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a respaldar la decisión adoptada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que el miércoles ya decidió suspender la pertenencia de Guinea al organismo, además de pedir la liberación del presidente Alpha Condé, que todavía permanece retenido por los militares.



Precisamente una delegación de la CEDEAO ha aterrizado este viernes en Conakry, donde está previsto que se reúna con Dumbuya. Uno de los funcionarios de la institución ha asegurado al portal de noticias GuineeNews, no obstante, que la intención de la CEDEAO no es el retorno al poder de Condé, sino encontrar una solución pacífica basada en el diálogo. Sí que exigirán la liberación del presidente.



Numerosos líderes regionales y organismos internacionales como la ONU ya han condenado la asonada, no obstante, dentro del país se han registrado en los pasados días celebraciones por el derrocamiento de Condé, e incluso la oposición ha mostrado su apoyo a Dumbuya.



Este mismo jueves se han registrado en el país marchas a favor del Ejército y del coronel Dumbuya en la ciudad de Faraná.



Por otro lado, la comunidad internacional ha insistido en la necesidad de liberar a Condé. El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ha mantenido una conversación telefónica con Dumbuya, el líder del recién instalado Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD, a quien ha pedido la liberación del presidente, que por el momento permanece en paradero desconocido aunque los militares aseguran que se encuentra en buen estado.