Greta Thunberg tilda de "vergonzosa" la actitud de líderes de Brasil hacia el medioambiente

La activista ambiental sueca Greta Thunberg dijo este viernes que es "extremadamente vergonzoso" lo que están haciendo los líderes brasileños con el medioambiente y con los pueblos indígenas, en un mensaje virtual ante el Senado federal de Brasil.

Thunberg, de 18 años y conocida a nivel global por su huelga escolar contra el cambio climático, participó a distancia en una sesión de la cámara alta dedicada al último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC).

"Brasil claramente no inició esta crisis, pero agregó mucha leña a este fuego", señaló, sobre el calentamiento global. "Los errores de los líderes mundiales no tienen excusa; Brasil no tiene excusa para no aceptar su responsabilidad", agregó ante los legisladores en un breve pero contundente mensaje.

La Amazonía, principalmente expandida en territorio brasileño, "está al límite", alertó la activista. "Está emitiendo más carbono del que consume debido a la deforestación y los incendios, y esto está sucediendo mientras observamos", señaló.

"Esto está siendo alimentado directamente por su gobierno", dijo a los senadores en alusión a la administración de Jair Bolsonaro.

La activista llamó a unirse detrás de la ciencia para perseguir las metas del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y así "proteger a la Amazonía y a los pueblos indígenas".

Los pueblos originarios, un 0,5% de los 213 millones de brasileños, se enfrentan desde hace décadas al sector del agronegocio para defender sus reservas que son objetivo frecuente de invasores, mineros y madereros ilegales.

"Personas de todo el mundo los están mirando", advirtió también Thunberg.

El informe del IPCC difundido en agosto indicó que el calentamiento global se está desarrollando más rápido de lo esperado, especialmente como consecuencia de la actividad humana.

