Gobierno mexicano no aumentará presupuesto para construir nuevo aeropuerto

Fotografía de archivo que muestra los adelantos de la construcción del nuevo aeropuerto, en Ciudad de México, ubicado en el municipio de Texcoco, en Estado de México. EFE/José Méndez

Ciudad de México, 10 sep (EFE).- Autoridades mexicanas subrayaron este viernes que no se va a ejercer ningún recurso más que el presupuesto establecido para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que brindará servicio a la capital, además de que este se terminará en el tiempo prometido.

"No rebasará el presupuesto autorizado, aun cuando en dos años de obra ha tenido que afrontar múltiples incrementos en los costos de materiales", dijo el general Gustavo Ricardo Vallejo, responsable de la construcción del nuevo aeropuerto, durante la conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Destacó que dichos incrementos han sido afrontados con una eficiente administración de recursos.

Explicó que a falta de apenas seis meses para su inauguración, la obra tiene un avance físico de 68,98 % y se ha contenido el gasto.

"Es decir, hemos gastado 40.995 millones de pesos (unos 2.062 millones de dólares) de manera responsable", refirió.

Aseguró que no se rebasará el presupuesto estipulado de 75.000 millones de pesos (3.773 millones de dólares), y reiteró que estará listo para ser inaugurado el 21 de marzo del 2022, aunque reconoció que la inflación está dificultando mantener el costo final.

Añadió que esta obra, es viable técnica, legal, social y financieramente hablando.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que con el nuevo aeropuerto se están realizando ahorros por 125.000 millones de pesos (unos 6.250 millones de dólares) respecto a lo que iba a costar el cancelado aeropuerto de Texcoco, obra del anterior Gobierno federal.

Y señaló que la cifra es cercana a lo que costará el Tren Maya, otra de las obras prioritarias de su mandato.

Respecto a la nota del periódico El Universal sobre el supuesto cobro de un porcentaje de salario que hacen a los trabajadores para que sigan trabajando en la construcción del aeropuerto, López Obrador aclaró que se trata realmente de las retenciones por impuesto sobre la renta y de las cuotas de seguro social.

A finales de septiembre de 2019, López Obrador declaró la construcción del aeropuerto como tema de "seguridad nacional", por lo que la obra inició en octubre de ese año con un presupuesto de unos 75.000 millones de pesos (unos 3.750 millones de dólares).

El futuro aeropuerto mexicano tendrá capacidad para unos 20 millones de usuarios al año en una etapa inicial, y espera recibir hasta unos 85 millones en varias etapas de construcción que se cumplirán en las próximas tres décadas 2030, 2040 y 2050.

Santa Lucía operará a la par del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y con el de Toluca, capital del Estado de México, y entre todos tendrán disponibles seis pistas.