Gloria Mohedano rompe su silencio en plena polémica: "Paciencia, tiempo al tiempo"

MADRID, 10 (CHANCE)



Gloria Mohedano se ha convertido en la protagonista involuntaria de la polémica que rodea a la familia de Rocío Jurado después de que se filtrase el cambio en su testamento que la artista hizo en septiembre de 2004, tras anunciar que padecía un cáncer de páncreas. Sin conocimiento de su familia, la chipionera modificó sus últimas voluntades para beneficiar a su hija Rocío Carrasco y nombró albacea de su herencia a la abogada Ana Iglesias, cuando hasta ese momento había encomendado dicho cometido a su hermana.



Un gesto por parte de Rocío Jurado que muchos interpretan como falta de confianza a Gloria y al marido de esta, José Antonio Rodríguez, con quienes se especula que podría haber tenido algún tipo de desencuentro por un préstamo de 20 millones que nunca devolvieron a la folclórica y que ahora podría destapar Rocío Carrasco en su docuserie, explicando con pruebas por qué no tiene relación con sus tíos.



Cansada de todo lo que se ha dicho y preocupada por lo que su sobrina pueda contar en 'En el nombre de Rocío', Gloria ha roto su silencio y, confesando que ya "no me río de casi nada", ha asegurado que por el momento lo que piensa hacer es esperar: "Paciencia, tiempo al tiempo, es lo mejor". Y es que tal y como afirmó su marido, van a ver primero la docuserie antes de contestar a Rocío Carrasco y dar su versión sobre el comentado cambio de testamento de Rocío Jurado.



