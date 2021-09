Gallese lamenta los errores que le costaron la derrota a Perú frente a Brasil

Jugadores de Perú hoy, al final de un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Brasil y Perú en Recife (Brasil). EFE/Antonio Lacerda

Recife (Brasil), 9 sep (EFE).- El portero de la selección peruana, Pedro Gallese, lamentó este jueves los dos errores que le costaron a Perú la derrota por 2-0 en su visita a Brasil por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 y afirmó que, ante una selección como la brasileña, nunca se puede fallar.

"Tuvimos dos errores ante un equipo como Brasil que no podíamos cometer. Teníamos que estar más concentrados. Sabemos que tenemos que mejorar y lo vamos hacer", afirmó Gallese en la rueda de prensa que concedió después del partido.

El portero admitió que algunos errores pudieron ser individuales pero que la selección inca también dejó que desear como grupo ante un equipo "de cuidado" como Brasil.

Gallese salió en defensa de Anderson Santamaría, al que se le atribuyen varios de los errores cometidos por Perú, incluyendo uno en el que dejó que Neymar asistiera a Éverton Ribeiro para el primer gol de la selección brasileña.

"Anderson es un gran central. No se si fue error. La idea era salir jugando. Tiene el apoyo de todo el grupo", aseguró el guardameta.

"No sé si cometió un error en la jugada del primer gol porque le hicieron falta. Me pareció falta. Todavía no lo he visto en vídeo, pero el VAR tenía que haberlo visto", agregó.

La victoria de Brasil, con goles de Éverton Ribeiro y Neymar, confirmó a Brasil como líder en la clasificación de las eliminatorias, con 24 puntos, seis unidades más que Argentina, su inmediato perseguidor, lo que lo deja muy próximo de garantizar su presencia en el Mundial de Catar.

La derrota, por su parte, dejó a Perú hundido en el séptimo lugar de la clasificación, con 8 puntos y a cinco unidades de Ecuador (13), el último entre los cuatro que por ahora tienen boleto provisional para Catar.

Pese a eso, Gallese dijo que Perú sale satisfecho con la triple jornada de las eliminatorias de septiembre, con una victoria, un empate y una derrota, y sabe que se lo jugará todo en la triple fecha de octubre.

"Las últimas tres fechas sumamos resultados importantes, salvo este en que se nos escapó en el empate. Hoy no fue nuestro mejor partido. Estamos consciente de ello. El grupo está bastante unido, pero ahora está dolido", afirmó.

"Tenemos con qué levantarnos. Toca sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Nosotros tenemos el sueño de ir al Mundial. Quedan puntos en juego. El grupo es lo que quiere y no va a bajar los brazos. Las próximas tres fechas va a ser importante para nosotros", agregó.